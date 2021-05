Lokaldemokratiet fungerer jo ikke

Debat Ved kommunesammenlægningen besluttedes det at inddrage borgerne i lokale beslutninger gennem lokalfora/dialogmøder. Man kaldte det et eksperiment i lokaldemokrati.

De lokale politikere kan godt udbrede sig om, hvor et corona testcenter skal placeres og om hvilke pærer, der skal i gadelamperne, men når det handler om effektivt at stoppe Svinninges muligheder for at tiltrække arbejdspladser ved at plante skov, så er de tavse.