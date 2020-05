Send til din ven. X Artiklen: Lokal modvind til kvægavler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal modvind til kvægavler

Debat Holbæk - 06. maj 2020 kl. 05:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Den 1.maj bragte avisen en artikel om gårdejer Lars Jeppesen, der lige har fået dispensation fra kommunen til lempede lugtvilkår. Det fremgår af artiklen, at kommunens dispensation har givet modvind fra borgere i området. Det er Jeppesen ked af, siger han, for »nogle er bange for, at jeg vil udvide produktionen. Men det er slet ikke det, det handler om«.

Sagen handler ifølge artiklen om, at gårdens malkesystem skal udskiftes, og det er jo ikke en produktionsudvidelse. Og det ny malkeanlæg vil formentlig heller ikke give mere lugt fra ejendommen.

Man kan jo så undre sig over, at der er behov for lempede lugtgrænseværdier, for gårdejeren overholder forhåbentlig lugtgrænseværdierne på nuværende tidspunkt? Problemet gemmer sig i de uigennemskuelige miljøregler. Hvis borgernes bekymring for dispensationen skal bortvejres, savner jeg følgende oplysninger:

Hvilke lugtgrænser gælder for ejendommen før dispensationen - og overholdes de?

Hvor mange dyr er der på ejendommen nu?

Hvor mange dyr giver den ny tilladelse Jeppesen ret til at have på sin ejendom efter dispensationen?

Det sidste spørgsmål er vanskelige for almindelige mennesker at få svar på, fordi miljøreglerne nu er baseret på staldareal og ikke antal dyr. Derfor oplyses ikke i afgørelserne, hvor mange dyr, der gives tilladelse til. Med de ny regler bestemmes lugten fra en stald ud fra staldens areal og ikke ud fra antallet af dyr i stalden. Det er altså Jeppesens staldareal, der er årsag til dispensationen, ikke det antal dyr han har. Derfor stilles der nu vilkår om grænser for staldareal snarere end for antallet af dyr.

Det betyder, at ingen nu ved, hvor mange dyr Jeppesen faktisk har fået ret til at have på sin ejendom efter de nye miljøregler. Kun dyrevefærdsreglerne sætter grænser - og det område er ikke miljømyndighedens kompetence!

Så uanset Jeppesen siger, at han ikke vil øge antallet af dyr - og den lugt, der kommer ud af det - har han alligevel efter miljøreglerne fået en ret til at øge antallet af dyr.

Hvorvidt Jeppesen eller en senere efterfølger vil bruge den ret på et eller andet tidspunkt, er der ingen der ved. Så jeg forstår udmærket borgernes bekymring.

Hvorfor stillede kommunen i det mindste ikke som vilkår for dispensationen, at dyreantallet ikke måtte øges. Så vidt jeg ser, er det en juridisk mulig konstruktion - eller tager jeg fejl her?

Det vil være rart at se en artikel i avisen, der giver kompetent svar på ovenstående spørgsmål.

Finn Boëtius Møllestensparken 42 Holbæk