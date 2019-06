Send til din ven. X Artiklen: Løftebrud: strategisk varmeplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løftebrud: strategisk varmeplan

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune vedtog i 2015 den strategiske varmeplan for hele kommunen. Den strategiske varmeplan indeholder en meget klar anbefaling omkring etablering af et Biogasanlæg i kommunen for at sikre energileverancerne til de 10.000 husstande i kommunen, som anvender naturgas og eget naturgasfyr som energikilde. Dette gælder også for en meget stor del af kommunens egen bygningsmasse, så de ville væres sikkert mod at skulle foretage større investeringer i andre energikilder ved udfasningen af naturgassen.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for, ikke at ville give tilladelse til opførelse af et biogasanlæg i kommunen vil disse husstande stå overfor en investering på kr. 50.000 - 100.000 pr. husstand i den kommende tid. Det er til etablering af luft- til vand-varmepumper, jordvarmeanlæg eller anden energikilde, som kan anvendes til deres eksisterende varmeanlæg. En gennemsnits-betragtning indikerer, at den samlede investering vil være kr. 750 millioner beregnet ud fra kr. 75.000 pr. husstand med 10.000 husstande i kommunen.

Vil Holbæk Kommune yde kompensation til disse husstande, hvis man vedtager, at bBiogas ikke skal være en del af kommunens energiforsyning i fremtiden. Kommunalbestyrelsen og hele Holbæk Kommune står lige nu med unikt tilbud i hånden fra Nature Energy og leverandørforeningen, som de har arbejdet på siden 2014/15, på opførelsen af et hypermoderne, lugtfrit og effektivt biogasanlæg. Placeret på det logistiske mest optimale sted i kommunen udpeget af Holbæk Kommune for transport til og fra anlægget.

Som borger i en af Naturgasbyerne finder jeg det dybt bekymrende og alarmerende, at man ikke kan stole på og regne med at de vedtagne strategiske planer i kommunen bliver ført ud i livet af kommunalbestyrelsen til gavn for hele kommunen og alle dens borgere, men i stedet lader sig presse til at tage andre beslutninger med afsæt i lokale protest bevægelser.

Biogasanlægget giver ikke alene energi til de mange husstande, det gavner også miljøet på andre områder, da man ved en afgasning husdyrgødningen sikrer et større optag af kvælstof og næringsstoffer i landbrugsjorden od dermed gavner vandmiljøet i Danmark. Kommunalbestyrelsen bør og skal genoverveje den kommende beslutning og et biogas anlæg i kommunen med udgangspunkt i de overordnede, strategiske og langsigtede perspektiver nævnt ovenfor.

Henning Olsen

Udbyvej 60

Tuse Næs