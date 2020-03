Landmænd er også mennesker

Jeg har selv stærke relationer til landbruget - jeg har selv arbejdet på en gård med svin, og om sommeren bruger jeg det meste af min tid på en traktor eller mejetærsker. Jeg følte mig derfor ramt, da en stor del af kommunalbestyrelsen svinede svinebønder til. Jeg er ærgerlig over, at der ikke var kamera på og til sidst kunne jeg ikke holde mig i skindet. Jeg bad de øvrige medlemmer om at omtale andre mennesker med værdighed og respekt. Da jeg sagde »prøv at forestille jer, hvis vi omtalte lærere på samme måde«, så forstod nogle vist, at de var gået over stregen. Men alle må jo åbenbart forstå;