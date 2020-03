Send til din ven. X Artiklen: Landmænd er også mennesker - ligesom grise også er dyr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landmænd er også mennesker - ligesom grise også er dyr

11. marts 2020

Med den overskrift indledte Rasmus B. Larsen den 3. marts et læserbrev i Nordvestnyt. Jeg vil så fortsætte sætningen med, at grise er også dyr.

Mennesker skal behandles ordentligt, og de og deres rettigheder er beskyttet af grundloven. Grise er dyr og skal behandles ordentligt og som dyr. De og deres rettigheder er er beskyttet af dyreværnsloven.

Den nugældende dyreværnslov er fra 1991. Den havde støtte fra både landbruget (Landsudvalget for Svin), Den Danske Dyrlæge- forening og Dyrenes Beskyttelse, hvor jeg den gang sad i forretningsudvalget og var med til at formulere loven. Det var en rammelov, hvor de indledende tre paragraffer udstak de overordnede rammer. Her var inspirationen i vidt omfang de diegivende søer, som alle ønskede at give bedre og friere forhold - især at de fik mulighed for at udfolde deres helt fundamentale yngelplejeadfærd.

I de tre første paragraffer står bl.a. i § 1, at dyr skal beskyttes mod væsentlig ulempe. I §2 står, at dyr - også grise - skal have mulighed for at udfolde deres adfærdsmæssige behov og endelig i §3 står, at dyrenes opholdsrum skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses.

Efter 1991 kom søerne ud af bindslerne og ind i fareboksene, som er endnu mere adfærdshæmmende! I 1991 producerede landmænd i det traditionelle landbrug 5 mio. svin /år.

I dag producerer svineprodusenrterne i det intensive svinebrug 30 mio. enheder/ år - og de har planer om at udvide produktionen til det dobbelte indenfor de kommende 10 år.

Af Nordvestnyt den 5. marts fremgår, at denne industri allerede nu planlægger lokale udvidelser under overskriften »grønne løsninger«. Det læser jeg på den måde, at den dermed forøgede mængde af gylle skal sælges til biogasanlæg, der producerer metangas, der ved forbrænding udleder yderligere CO2 til atmosfæren.

For mig er det tankevækkende, at endnu flere grise skal leve under forhold i strid med »dyrenes grundlov« ( dyreværnsloven) - og at vi som konsekvens vil udlede yderligere CO2 til atmosfæren, selv om vi er forpligtet på det modsatte - og så har jeg ikke omtalt påvirningen af miljøet i øvrigt og ulemperne i nærområderne.

Torben Elmedal

Munkholmvej 307

Holbæk