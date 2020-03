Send til din ven. X Artiklen: Landbrug - gerne i vores kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landbrug - gerne i vores kommune

Debat Holbæk - 25. marts 2020 kl. 13:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svinebrug

Af Peter Jacobsen Løserupvej 23 Holbæk

I et langt indlæg i Nordvestnyt den 23. marts luftede formanden for Gefion, landets største landboforening, sin frustration over, at Holbæk Kommune har nægtet at give dispensation til, at to svineproducenter må overskride de lovmæssigt fastsatte grænser for, hvor meget en svinefabrik må belaste omgivelserne.

Havde der ikke været tale om overskridelser i forbindelse med deres ansøgning om overgang til stipladsmodellen (hvor kun dyreværnsloven sætter grænser for antallet af dyr i stalden), havde kommunen slet ikke haft den mulighed at kunne sige nej. Producenter forventer dispensation, fordi de med småjusteringer kan postulere at ville forbedre forholdene (ved således at gøre overskridelsen lidt mindre og med udgangspunkt i stipladsmodellens beregning af forureningen).

Formanden mener, at blandt andet kommuners uvilje mod at give dispensation til forurening ud over lovens grænser er et udtryk for en stigende tendens, at politikere ikke ønsker landbrug i deres kommune. Og med landbrug mener han tydeligvis landets enorme husdyrproduktion. Hvis der ér denne tendens, at kommunerne ikke ønsker industrilandbrug med stadigt voksende svinefabrikker i det åbne land og i landsbyerne, så er det kun glædeligt og på høje tid. Men med den nuværende lovgivning er det ganske lidt, at kommunerne kan stille op.

Vi vil selvfølgelig gerne have landbrug, men i mindre skala og dermed også med mindre forurening. Ny lovgivning, nye staldtyper og 30 års landbrugsproduktion har kun ført til en øget industrialisering af landbruget med en kraftigt øget dyreproduktion på færre bedrifter og med en meget stor miljøpåvirkning.