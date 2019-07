Send til din ven. X Artiklen: Læs også det der ikke står i papiret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Holbæk - 04. juli 2019 kl. 13:18

Ny regering Af Stén Knuth,

MF (V), Sjællands Storkreds

Retfærdig retning for Danmark. Forståelsespapiret er alene hensigter. For ud over det, vi stort set alle er enige om, så står der gode hensigter tilbage.

Kan det være andet, når forståelsen spænder fra den yderste venstrefløj til den borgerlige økonomisk radikal-venstre politik, og når det spænder fra, at alle har lov at komme ind, til en accept af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Forståelsen og hensigterne er, som jeg tidligere har skrevet, svære at være imod. Klima, uddannelse, fattigdom, integration, øget tillid og decentralisering. Hvem er imod?

Specielt hæfter jeg mig ved, at uddannelsesloft, besparelser og uddannelsesparathed skal væk fra uddannelsesområdet. Tjek. Psykiatrien skal løftes. Tjek. Klimadagsorden skal ikke kun fylde i ord, der skal handles. Tjek. Tilliden til politikere og erhvervsliv skal øges. Tjek, men måske ikke med flere politiske indgreb - mere at vi gør som vi lover.

Forståelsen er værd at læse, for her får man også øje på, hvad der ikke står.

Hvordan sikrer vi, at udsatte børn og unge samt deres familier får hurtig og rettidig hjælp, færre sagsbehandlerskift, vejledning i, hvad de gør, når »systemet« svigter?

Infrastruktur er ikke nævnt. Ikke med ét ord. Jo, kritisk infrastruktur - men det er noget helt andet. Vi ved, at god infrastruktur øger bevægelsen af arbejdskraft og handel. Skal det være billigere at rejse over toldmuren på Storebælt. Skal vi gøre motorvejen til Kalundborg samt Rønnede- Næstved færdig?

Hvordan skaber vi mere vækst? Ved at hæve arve/og generationsskifte-afgiften, som er gift for erhvervslivet? Ved at hæve skatterne på tobak, slik m.v. og ved at brandskatte bankerne? Næppe, for de fleste af disse skatter og afgifter rammer dig og mig på vores pengepung. Ved grøn omstilling? - ja, men der skal mere til.

Nej, forståelsen har været vigtig. Dels for at tage brodden af forventningerne, dels for at købe sig tid hen mod det første finanslovsforslag, og dels, naturligvis, for at vise, at der en god forståelse mellem de fire partier, selvom det tog 20 dage, hvor den eneste reelle aftale var/er, at Mette Frederiksen skal være statsminister.

Tilbage står, at sådan er demokratiet. Det anerkender jeg. Og det kan ikke tage fra mig, at jeg i den grad glæder mig til at komme i gang med alle mine nye kollegaer i de udvalg, som jeg bliver sat i. Og jeg vil trække alt, jeg har lært, i en borgerlig liberal retning med de værdier, jeg som person kommer med