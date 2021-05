Send til din ven. X Artiklen: Lad os nu komme videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Holbæk - 07. maj 2021 kl. 14:08 Kontakt redaktionen

I torsdagens udgave af Nordvestnyt kan man læse den glædelige nyhed, at den planlagte bygning med kontorer og diverse sundhedsklinikker ved Sportsbyen nu bliver en realitet. Det har været en meget lang fødsel: Byggetilladelsen har i.flg. avisen været 14 måneder undervejs! Heldigt at investorerne ikke er sprunget fra grundet utålmodighed.

De borgerlige partier i kommunalbestyrelsen i Holbæk fremsatte for nylig et ønske om, at der skal bruges flere penge på byggetilladelser og behandling af lokalplaner. Heldigvis var der flertal for det, men det løser ikke problemerne her og nu. De borgerlige partier har stor fokus på erhvervspolitikken og udviklingen i kommunen.

Det skal »regeringen« i Holbæk med borgmesteren i spidsen sammen med konstitueringen, der støtter borgmesteren, også have. Der skal stor fokus på den del af vores administration, der skal sikre en udvikling af kommunen i form af hurtig og effektiv sagsbehandling i byggesager og lokalplaner.

Det skaber arbejdspladser og udvikling i kommunen i form af øget bosætning og øgede indtægter for kommunen og dermed penge til øget velfærd.

Vi kommer ingen vegne ved at stikke hovedet i busken og forhindre nye tiltag eller forsinke udviklingen. Det er nu, at der er gang i hjulene. Det er der ikke nødvendigvis om nogle få år.

Vi vil ikke have, at investorer med rette kan argumentere for, at Holbæk Kommunens ledelse og administration er fodslæbende og besværlige at have med at gøre.

Vi er netop i færd med at få overblik over, hvordan det ser ud med brug af vores haller m.v. rundt omkring i kommunen. Det får vi mere at vide om i juni måned.

Hvis det viser sig, at der er mangel på faciliteter i Holbæk, og der er nogle, der ønsker at investere penge i nye tiltag i Sportsbyen, så skal vi naturligvis tage imod tilbuddet.

Carsten Andersen (V)

KB-medlem

Holbæk Kommune