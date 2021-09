Send til din ven. X Artiklen: Lad os få en Tamu-skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad os få en Tamu-skole

Debat Holbæk - 28. september 2021 kl. 16:47 Kontakt redaktionen

I socialdemokratiet er vi optaget af at give de unge voksne mulighed for at finde fodfæste i deres liv, styrke selvværdet og glæden ved at lykkes og øge deres kompetencer.

I Holbæk Kommune er næsten hver fjerde unge mellem 24 og 29 år uden for job og uddannelse. Det er unge, som går glip af: sociale relationer gennem arbejdspladsen, udvikling gennem opgaver og ansvar, vigtige vaner og rutiner, som bliver svære at vedligeholde i forhold til at styrke sin egen hverdag og gøre sig attraktiv for arbejdsmarkedet.

Ikke alle er klar til en uddannelsesparathedsvurdering i en alder af 14 år, og ikke alle bliver klar til at træde ind i ungdomsuddannelserne på samme tid. Derfor skal vi have gode tilbud til dem, også senere i deres ungeliv.

Holbæk skal være en uddannelsesby. Vi mener, at det vil være en styrke for vores voksne unge at få adgang til kompetencer gennem Tamu - en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produktions- og serviceydelser. Der findes seks Tamu-skoler i Danmark, og på Sjælland er der kun skoler i København og Vordingborg. Lad os få en Tamu-skole til Vestsjælland for at øge de unges muligheder for kompetenceudvikling og jobmuligheder.

