Send til din ven. X Artiklen: Lad ikke Regstrup blive kørt over Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad ikke Regstrup blive kørt over

Debat Holbæk - 25. august 2021 kl. 11:06 Kontakt redaktionen

Debat

Åbent brev til borgmesteren.

Kære Christina. På onsdag skal I stemme om to kæmpe erhvervsområder i Regstrup, og sammen med DF sidder du med et spinkelt flertal. Et spinkelt flertal for noget, som har så store konsekvenser for vores område, og de godt 3.500 borgere i vores områder.

Et spinkelt flertal, som kan have store konsekvenser for vores skole og institutionsbørn, som skal færdes mange timer hver dag tæt på disse områder.

Du vil gerne dialogen og borgerinddragelsen, og det er dejligt. Men borgerinddragelse er andet end at lytte, andet end at drikke kaffe. Det er også at arbejde for borgernes gode ideer og input, når der ikke er nogen tungtvejende argumenter for ikke at gøre det. Og det er der ikke med kommuneplanen.

I dag ser vi endnu engang, at borgernes input i Regstrup er blevet kørt over. Denne gang er det Boligstrategi gruppen, hvor kommunen ikke har drøftet med gruppen, at den ene grund, som man har været i dialog med kommunen om, nu pludselig er blevet solgt. I mere end seks måneder har gruppen rykket forvaltningen om en status, bedt om, at de kom tilbage med et oplæg, sådan som det blev aftalt på møde med forvaltningen allerede i februar.

De seneste 12 måneder er det input, som rigtig mange lokale ildsjæle har arbejdet med, blevet ignoreret, underkendt eller modarbejdet fra kommunens side. Det er alle fire områder, som har en kæmpe indflydelse på vores område, vores dagligdag, familieliv og vores identitet. Mange borgere har lagt ekstremt mange ressourcer i arbejdet - frivilligt, fordi de vil det bedste for vores område. Alligevel finder ingen det relevant at tage det med fremadrettet.

Det drejer sig om: Strategisk Energiplan. Lukning af Gl. Skovvej/Ringvejen. Kommuneplan. Boligstrategiplan.

Man bliver faktisk lidt træt - for hvorfor lytte til borgerne, hvis man alligevel gør, som man vil?

Du sidder med magten på onsdag til at ændre de to erhvervsområder til det, som borgerne allerede sidste år meldte ind, at de ønskede - nemlig solceller.

Vi har allerede givet vores alternative løsning til erhverv, sådan som vi blev bedt om på vores møde i juni. Dette område tilgodeser både erhverv, og byernes karakteristika, som landsbyer i tæt forening med naturen. Den identitet som for manges vedkommende er årsagen til, at de har bosat sig netop i vores byer.

Så, Christina, giv os det, som borgerne har bedt om de sidste 12 måneder - solceller, og en udvidelse af erhverv, som er identisk med det, Virkelyst i dag indeholder, eller mildere. Men gennemtving ikke en fuldstændig identitetsændring af os, vores byer og vores natur.

Du sidder med magten til at ændre det - lad ikke kommuneplanen blive fjerde gang på 12 måneder, hvor Regstrup m.v. bliver kørt over.

Karina Moll

Formand for Regstrup Natur og Miljøforening