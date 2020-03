Send til din ven. X Artiklen: Lad ikke Paludan ødelægge freden! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad ikke Paludan ødelægge freden!

Debat Holbæk - 05. marts 2020 kl. 08:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg er så heldig at bo i Agervang i en dejlig ældrebolig. Jeg har boet her siden den 1. juni 2019. Jeg er så glad for at bo her, der er stille og roligt, vi kan have blomster m.m. uden for døren, uden det forsvinder eller bliver ødelagt. Vi har nogle venlige og hjælpsomme gårdmænd. Der bliver holdt orden både på fliser og i haver.

Vi bor mange forskellige nationaliteter herude. Jeg føler, vi har det godt med hinanden og respekterer den forskellighed, der selvfølgelig altid vil være. Hvor er det berigende med så mange forskellige nationaliteter, hvis vi selv vil. Også blandt vores kompetente og omsorgsfulde hjemmehjælpere er der flere forskellige nationaliteter, og det er spændende at høre noget om deres hjemland. Vi skal være nysgerrige og spørge. Dette udelukker jo ikke, at vi er stolte af at være danskere, vi er stolte af vores land, Danmark og vores smukke flag og selvfølgelig behandler vores indbudte ordentlig.

Lørdag den 28. februar krakelerede dette »skønhedsmaleri«, jeg lige har beskrevet. Jeg kom hjem fra byen og blev meget forundret over et stort politiopbud, og en del mennesker var samlet. Jeg troede, der var sket en ulykke eller lignende. Det var der egentlig også.

Der var besøg af den selvudråbte frelser af vores land. Jeg blev ked af det, flov, derefter vred. Det er selvfølgelig Paludan, jeg taler om.

Vi har en Grundlov, der giver os ret til at leve et frit liv. Jeg har bestemt forståelse for, at politikere skal hverve vælgere, så de kan blive valgt. Men hvad er det denne politiske analfabet prøver på med hans vanvittige handlinger?

Hvis ikke det var så alvorligt, kunne man grine af det. Han skal ikke have lov til at ødelægge det gode forhold, vi har til hinanden her eller andre steder. Jeg syntes, at vi stovte danskere næste gang han mener, han har krav på at lave en happening her, skal møde talstærkt op og gøre klart, at han er uønsket for at vise, vi står bag vores udenlandske venner.

Vi har ytringsfrihed her i landet, det skal vi værne om, men vi har også nogle moralbegreber, vi efterlever, bla. at tage hensyn til hinanden.

Ytringsfrihed giver også retten til at tie stille!

Knud Larsen

Agervang

Holbæk