Kystlivscentret som en vigtig medspiller i folkeskolen

Debat Holbæk - 06. februar 2020 kl. 19:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Forestil dig en skøn formiddag ved Holbæk Fjord i havneområdet, nærmere bestemt ved Holbæk Kystlivscenter.

Solen skinner, og der blæser en let brise. Allerede lidt derfra kan man høre glade stemmer og se børn i forskellige aldre: nogle har travlt med måleopgaver på matematikbroen, som egentlig også er etableret for, at de nye elevbyggede både har et sted at lægge til, andre elever er inde i skibshallen og arbejder med arealer på de optrukne linjer på gulvet, som forestiller sejl.

På siden af hallen, i bio-laboratoriet, er udskolingselever ved at lave forskellige undersøgelser af vandet i fjorden, som de skal bruge til en opgave. Og ude på vandet fiskes der fra nogle af elevbådene - og fangsten kan tilberedes i udekøkkenet ved Kystlivscentret. Børn og unge - elever fra grundskolen eller ungdomsuddannelserne - i gang med det, som er den fornemmeste opgave i den danske skoleverden: Faglighed på et højt niveau og i samspil med den praksisnærhed, som Kystlivscentret udgør.

Et Kystlivscenter som er med til at danne rammen for oplevelser, fordybelse og virkelyst - dannelse og selvstændighed. Her er alt, hvad vi kunne drømme om af dannelse og praksisnærhed tilsat den lokale identitet, som er forankret hos Kystlivscenteret og udviklet til en særlig kystlivsundervisning i et samarbejde med Professionsskolen Absalon. Ja - det her er delvist et drømmescenarie, men et der godt kunne blive til virkelighed, og på nogle punkter er det allerede ved at blive det.

I uddannelsesbyen Holbæk skal læreruddannelsen rykkes tættere sammen med folkeskolen, og i dens rammer skal Kystlivscenteret være med. Det er meget nærliggende at tænke på Kystlivscentret i forbindelse med den aftale, som kommunen har indgået med Absalon om en uddannelsesstation for læreruddannelsen. En kommende læreruddannelse skal selvfølgelig tage udgangspunkt i folkeskolerne, men Kystlivscenteret er en fantastisk mulighed, som vi ikke må overse. Inviter Absalon til at se på mulighederne for kystlivsundervisning som en fagdidaktik, der kan knyttes til flere af folkeskolens fag - fag som kan få et lokalt islæt ved, at læreruddannelsen ligger i Holbæk. Det lokale islæt i mange forskellige fag om Holbæk som kystby, købstad, region og en del af den store verden. En enkelt, sprød tone i den læreruddannelse, der skal være her i Holbæk: En høj inddragelse af det lokale og særlige ved vores kommune, som er placeret ved Isefjorden. Alt det vi er rundet af her.

Charlotte Nielsen

KB-medlem (S)

Holbæk Kommune