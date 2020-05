Send til din ven. X Artiklen: Kortfilm og kreativitet i coronaskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kortfilm og kreativitet i coronaskolen

Debat Holbæk - 13. maj 2020 kl. 08:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Vi mener, at debatten om hjemmeundervisnings-situationen har været meget ensidig, og vi vil gerne vise en anden side af historien, fjernundervisning kan sagtens fungere .

Her på det seneste har der været en masse snak om fjernundervisning, som ikke fungerer. Vi har opfattet situationen helt anderledes. Med dette indlæg vil vi gerne vise, at der også findes en god måde at lave digital undervisning på.

På vores skole har vi oplevet en meget varieret form for undervisning med stort fokus på, hvordan vores individuelle situation er derhjemme. Mange folkeskolelærere er blevet sat i dårligt lys pga alle elevklagerne, men det er langt fra alle lærere, der kun giver grammatik eller arbejde i danskbogen for. Her på Holbæk Lille Skole har vi f.eks haft et kortfilmsprojekt, som er lykkedes godt. Lærerne har valgt at vende en svær situation om til noget kreativt og sjovt. I dette forløb blev vi sat i grupper på tværs af årgangene 8., 9. og 10. klasse.

Projektet gik godt, og vi endte med at have to mega sjove uger. Selvfølgelig er der meget arbejde for lærerne, men man kommer tættere på hinanden (hver for sig), og man lærer nye mennesker fra andre klasser at kende, som man måske ikke har talt med før.

Vi har formået at lave gode kortfilm på virtuel basis, da lærerne har hørt på os, og hvad vi tænkte på vores side af skærmen. Det kan sagtens fungere, hvis man bare gør det på den rigtige måde. Det handler især om at lærerne skal tage initiativ, og hører hvad eleverne har at sige.

En skoledag for os plejer normalt at starte ud med et videomøde med klassen, hvor vi gennemgår dagen. Det gør skoledagen mere overskuelig for os. Man kan så stille spørgsmål, hvis man er i tvivl om noget. Ofte skifter vi mellem gruppe- eller individuelt arbejde, hvilket er rart, så man ikke sidder alene med det hele.

Til sidst slutter vi så af med endnu et videomøde, hvor vi får en opsamling på hvordan dagen er gået.

Selvom der er mange gode måder at lave fjernundervisning på, kan det dog stadig have udfordringer. Lige meget hvor godt man end laver undervisningen, kan man stadig ikke undgå det faktum, at man ikke må mødes og ikke være sociale. Derfor bliver det også dejligt at komme tilbage til skolen.

Ingrid Marie Falck Lund

Bertil Marius Huus Jørgensen

Karen Warrer Juul

8.A Holbæk Lille Skole