Konsekvensen af et nej til biogas

Debat Holbæk - 22. september 2020 kl. 10:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Administrationen i Holbæk Kommune indstiller til kommunalbestyrelsen at sige nej til biogas, fordi man skønner, at der er stor modstand mod at få et biogasværk i nærheden af, hvor man bor, og det er uden tvivl også rigtigt, men man glemmer at fortælle konsekvensen af et nej.

For så skal den besparelse i CO2 på 7 procent, som biogas ville kunne give, findes og betales på anden måde. Hvad det koster ved ingen, men det bliver nok ikke billigere end at bygge et biogasværk. Det værk man sagde nej til i Snævre kostede 250 mio.kr. betalt af private investorer.

Nu skal mindst det samme beløb betales af skatteborgere i Holbæk Kommune, vi er 69.433 borgere, heraf er 14.000 er unge fra 0-17 år og 13.000 er 65+, til rest til at betale er der ca. 42.000 borgere, som hver skal betale 6.000 kr. per næse.

Et ægtepar i f.eks. Fårevejle skal ekstra betale 12.000 kr. fordelt over 9 år, eller sagt på en anden måde 111 kr. i hver måned i ni år, for at beboerne i et ganske lille område omkring biogasværket kan blive fri for lugtgener i måske 3-4 dage om året.

Når det regnestykke går op for folk, tror jeg der vil være et stort flertal, der vil sige ja tak til biogas. Især når en stor del af dem, der i dag har gasfyr, vil kunne forsætte med grøn biogas, og derved spare udgiften til en varmepumpe på 100.000 kr. eller mere.

Jeg håber, at kommunalbestyrelsen vil være sit ansvar bevist og udpege et areal, hvor et biogasværk må bygges og så sætte et millionbeløb af til opkøb af de ejendomme, der måtte være mest udsat.

Det vil være til glæde for de mange og til ulempe for de få.

Hans Ravn

Udbyvej 53

Tuse Næs

