Send til din ven. X Artiklen: Kommunalbestyrelsen arbejder samlet om folkeskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunalbestyrelsen arbejder samlet om folkeskolen

Debat Holbæk - 15. juni 2019 kl. 09:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Hvor må det være irriterende, når nu man synes, at man har svaret på alt vedrørende afbureaukratisering og decentralisering, at man så er plantet solidt uden for alt indflydelse på netop det. Det må være så træls at blive ved med at skrive om forhandlede budgetter og decentralisering, som fandt sted i fordums tid før kommunesammenlægningen, og som PAD (Projektudvalget for afbureakratisering og decentralisering, red.) desværre ikke har kunnet finde nogen som helst evalueringer af.

Ja - det skorter ikke på negative ord om udvalgene og embedsmændenes manglende indsigt fra Bent Brandt. Lad os i stedet for vende blikket mod nutiden og fremtiden for folkeskolen i Holbæk Kommune, for det er nemlig det, som det drejer sig om. Aller først har vi i kommunalbestyrelsen sat folkeskolen øverst på dagsordenen, og der er enighed om, at der ikke skal eksperimenteres her lige med det samme. Da kommunalbestyrelsen i sidste periode førte kommunens folkeskoler ind i matrikelmodellen, så var det udelukkende af økonomiske hensyn. I denne periode har vi fokus på lokalområderne, og at de kan få lov til at beholde deres folkeskole også selvom elevtallet nogen steder er dalende.

På Bornholm har man gennemført en selvstændiggørelse af folkeskolerne, men der har man også lukket nogle skoler undervejs i processen, som har hjulpet på resten af økonomien på folkeskoleområdet på Bornholm. Der er ikke min fornemmelse, at det er det, vi ønsker i Holbæk.

I PAD har vi arbejdet med nærledelse, som var en af de konklusioner, som blev lavet på hvidbogen. Så kan man være enige om konklusionen eller ej, men det er den opgave, som vi har fået i PAD. Nærledelse skal forstås på den måde, at der er en af de pædagogiske ledere på skolen, som bliver daglig leder, og det er den daglige leder, som er nærledelsen. Det kommer til at betyde, at der så mangler en nærleder på en skole, det er det, som er udgiften i den første anbefaling. I forbindelse med arbejde omkring nærledelse har vi arbejdet på at lægge kompetencer længere ud i systemet.

Det står beskrevet i anbefalingerne, hvilke kompetenceområder der er tale om, det handler blandt andet om strategisk ledelse, efteruddannelse og ansvaret for det lokale samarbejde. Så der er flyttet kompetencer fra et ledelsesområde til et andet, og så må tiden jo vise, hvordan fordelingen af arbejdsopgaverne falder ud. Vi kommer til at tage de små skridt og lave forbedringerne en ad gangen. Vi har en rigtig god folkeskole i Holbæk Kommune - den skal vi holde fast i.

Charlotte Nielsen

KB-medlem (S)

Holbæk Kommune