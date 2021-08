Send til din ven. X Artiklen: Knæfald for de borgerlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knæfald for de borgerlige

Debat Holbæk - 25. august 2021 kl. 11:06

Debat

Det var meget skuffende i Nordvestnyt lørdag at læse, at Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen har accepteret kravet, som den borgerlige opposition i kommunalbestyrelse har fremført i årevis: afskaffelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme på to promille. Skuffende var det også, at det åbenbart kun er Enhedslisten, der vil fastholde, at erhvervslivet også skal bidrage til at betale for kommunens udgifter.

Dækningsafgiften er en afgift på ganske få promille af erhvervsejendommenes værdi, som kommunerne har mulighed for at opkræve. I Holbæk Kommune er dækningsafgiften 2/1000 af værdien af erhvervsbygninger. Der er altså tale om en meget lille beskatning, men til gengæld, bortset fra jordbeskatningen, den eneste sikre indtægtskilde fra erhvervslivet til kommunens økonomi.

Mange af kommunens aktiviteter har jo faktisk væsentlig værdi for erhvervslivet, f.eks. arbejdet med at sikre gode trafikforhold, gode uddannelsesmuligheder og gode vilkår for børnefamilier, hvor forældrene arbejder i virksomhederne.

Man kan jo godt forstå, at erhvervslivet hellere blot vil høste gevinsten af kommunens aktiviteter, uden at bidrage til den kommunale økonomi og de borgerlige partier er jo nærmest betalt af bidragene fra erhvervslivet for at gøre det til deres politik.

Alle vi andre almindelige borgere kan så undre os over, at det nu også i Holbæk Kommune skal være socialdemokratisk politik, at erhvervslivet ikke skulle bidrage til de kommunale udgifter. For alle os der gennem vores indkomstskat betaler bl.a. for kommunens aktiviteter, ville det derimod give god mening at forhøje erhvervslivets bidrag og nedsætte den kommunale indkomstbeskatning.

Arne Steiner

Baggesens Have 5 B

Holbæk