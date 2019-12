Send til din ven. X Artiklen: Klimapolitik for hele kloden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klimapolitik for hele kloden

Debat Holbæk - 03. december 2019

Klima

Af Hans jørgen Larsen Æblevang 52 Holbæk

Alle taler om det, ingen gør noget ved det. Mange tror, at kloden kan reddes samtidig med at resurseforbruget fortsætter uændret, co2 udledningen ikke nedbringes, og anvendelsen af fossile stoffer fortsat udnyttes uhæmmet. Mange har ikke forstået, hvad det betyder for vores samfund, hvis man politisk set erkendte problemets omfang.

Forsker i grøn omstilling m.m. Theresa Scavenius skriver i Politiken 10. nov.: Vi står fortsat i en situation, som svarer til at have hul i taget, hvor det regner ind, og i stedet for at reparere hullet, stiller man blot en spand, så vandet kan samle sig der. Man overvejer ikke at lukke hullet. Man forudser heller ikke at spanden snart vil være fyldt og diskuterer ikke, hvad man skal gøre, når der ikke er flere spande.

Man anerkender problemet, men gør ikke noget ved det.

Danmarks drivhusgasser skal nedsættes ned 70 procent i forhold til 1990, det er mange enige om, men hvordan det skal opnås, er der mange meninger om. Ifølge Energistyrelsens seneste fremskrivning vil reduktion uden yderligere tiltag i 2030 være 46 procent. Der mangler således tiltag for de sidste procent op til 70.

Og hvordan kan dette nås, når vi fortsat skal udvinde og anvende olie fra Nordsøen, når landbruget fortsat skal ekspandere, når motorveje og broforbindelser mellem landsdelene fortsat skal udbygges, når biltrafik og luftfart ikke skal reduceres, tværtimod. Samtidig må det ikke gå ud over væksten eller nedsætte velfærden, for slet ikke at tale om tab af arbejdspladser.

Alt skal være som hidtil, vi taler og taler om klimaet, men ingen gør noget ved det, hverken i lille Danmark, eller i resten af den store verden.

Hvilken ligning skal man anvende for at opnå positive resultater. Det ser nærmest ud som om det er en trylleformular der skal findes frem, hvis det skal lykkes at opnå nedsættelsen til 70%.

Jeg ønsker, at mine efterkommere kan leve et jævnt og muntert liv på jord hele deres liv og kommende generationer fremover ligeså. Men jeg er alvorligt bange for, at dette ikke sker, hvis vi, der lever lige nu, ikke tager os sammen og vælger en løsning, der på trods af vores ønske om at fortsætte som om intet er hændt, tager fat om ondets rod, og gennemfører det nødvendige, uanset hvilke konsekvenser det har for vores nuværende og fremtidige livsførelse.

Det gælder naturligvis ikke kun for Danmarks befolkning, men for hele verden.

