Klimaet og den grønne omstilling

Debat Holbæk - 30. april 2019 kl. 08:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dilemma

Af Mogens Jusatesen KB-medlen (S) Holbæk Kommune

Debatten for tiden om vores alle fælles klima afspejler klart, at det er et spørgsmål, som er meget relevant for os alle sammen. Når det så kommer til viljen til at gøre noget, er det ikke os alle sammen, der er med på vognen.

Jeg vil dog begynde et andet sted. Professor Jens Oluf Larsen fra DTU siger at: »En times sol svarer til hele menneskehedens energiforbrug på et helt år.« Solens indstråling er basis for vores vedvarende energikilder. Sagt med andre ord, når bare solen bliver ved med at skinne, så er det op til vores teknologi at få lagret og gemt den vedvarende energi til gavn for os alle.

Tilbage til indledningen. Vi skal allesammen bidrage til løsningen, det kan være med bedre affaldssortering, spise mindre kød, rejse mindre og alle de andre ting, som vi almindelige borgere kan gøre, det er bare ikke den løsning, som redder os. Jeg vil tage et andet citat i brug. Journalist Knud Vilby, som bl.a. har beskæftiget sig med miljøspørgsmål, har sagt: »Al energiproduktion har til alle tider skabt problemer«, og videre »Som anden infrastruktur vil vindmøller uundgåeligt genere nogen« og til sidst: »Den grønne omstilling haster og vil berøre alle. Det har politikerne forsømt at gøre klart.«

Det er så her, at det lokale kommer ind i mit indlæg. I vores Region er der stor modstand mod at få biogasanlæg, solcelleanlæg og vindmøller. Det drejer sig om anlæg i Holbæk, Kalundborg, Vordingborg og Odsherred Kommuner, som alle steder møder meget stor modstand. Alle vil have den grønne omstilling, ingen vil have anlæggene. Det er jo nærmest som at få et Deja vu til Niels Hausgaard, som engang sang: » ... og værket skal ligge på Sjælland eller Fyn.« Han er jo fra Vendsyssel forstås.

Det er altså en kæmpe opgave, vi har foran os. Danmark er med i førerfeltet i forhold til den grønne energi. Vi kan bare ikke placere alle anlæg, så ingen vil opleve gener. Det er i min optik en utopi. Politikerne, det være sig dem i Folketinget, EU-parlamentet og lokalt, de må tage ansvaret på sig og leverr løsningerne, også dem der ikke altid er populære.