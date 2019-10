Send til din ven. X Artiklen: Kan man flytte en lærer uden begrundelse ledelsesindsats? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan man flytte en lærer uden begrundelse ledelsesindsats?

Kommentar til artiklen i Nordvestnyt i fredags og omtalen i »Folkeskolen«.

Karen Thestrup Clausen (KTC) er en robust, velorienteret, social bevidst lærer, som medvirker til at skabe nye adfærdsformer. En dygtig dialogdeltager. Og samtidigt et engageret og velmotiveret menneske.

Alt dette kan blive en plage for en svag ledelse. At styre dialog og højpræstationsarbejde kræver stærk ledelse. Ligeledes er der tilsyneladende her tale om manglende kendskab til det saglige grundlag for ledelse og konfliktbehandling, samt for inddragelse af nye tendenser og muligheder. Det er ikke tidssvarende og opbyggeligt ledelsesarbejde at oversende konflikter og problemer til overordnede lag i virksomheden uden egen deltagelse i det videre forløb. Og der tages ikke hensyn til, at ledelse i dag også omfatter ledelse opad.

KTC arbejder bedre på de givne betingelser i 2019, end ledelsen der ser ud til at være på 1955-niveau. Grundig og omfattende dialog, kritisk evaluering og tværprofessionalitet bør være grundpiller i arbejdet i et hyperkomplekst samfund. Gammeldags blind »loyalitet« duer ikke. Dette gælder ikke mindst inden for folkeskolen, der skal gøre næste generation klar. Ledelserne skal skabe arenaen.

Kommunens forvaltning håndterer tilsyneladende heller ikke tingene efter disse grundlæggende pejlinger. F.eks. er det borgmesteren, der er øverste myndighed. Udtalelsen om fejl på begge sider duer heller ikke. Der er ikke fejl på begge sider, der er tale om en sygdomsfremkaldende - for mennesker og arbejdspladser - total mangel på ledelse.

Så vidt jeg kan se, er det reminiscens fra fortiden: oprydning efter det gamle byråds og den tidligere borgmesters fejlslagne styring mht. ansættelser og afskedigelser, lukkede ledelsesmæssige cirkler, manglende forståelse for videndeling, og for tværprofessionelt samarbejde. Altså sikring af at alle virksomhedens medarbejdere og ledere udvikler de rette kompetencer. Ytringsfriheden er vist ikke er på plads i de mange ledelseslag; altså på plads i den konkrete daglige praksis. Så vidt jeg ved, fremgår det af konstitueringsaftalen for det nuværende KB-flertal, at der skal arbejdes for tryghed og demokrati på kommunens arbejdspladser. Dette vil nok blive vanskeligt, hvis mellemledere samtidigt kan køre kompetente medarbejdere ud på et sidespor.

PS. Når det blæser bygger nogle skærme for at skabe læ. Andre bygger vindmøller for at skabe energi.

Flemming Röttig

Sønderstedvej 15

Søndersted