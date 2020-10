Send til din ven. X Artiklen: Kampen skal fortsættes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampen skal fortsættes

Debat Holbæk - 14. oktober 2020 kl. 09:02 Kontakt redaktionen

Pensionsalder

Af Arne Steiner Baggesens Have 5 B Holbæk

Godt, at der nu er kommet en aftale om at mennesker, der har været på arbejdsmarkedet fra de var 17, 18 eller 19 år, kan gå henholdsvis 3, 2 og 1 år tidligere på pension end den almindelige folkepensionsalder.

Godt, at aftalen er blevet bedre end det forslag regeringen fremlagde. I forhandlingerne er det blevet sikret, at også praktikperioder under uddannelsen tælles med. Dermed bliver 7500 flere omfattet af aftalen. Ikke mindst ansatte i sundhedssektoren får glæde af denne udvidelse af aftalen.

Men hvis forslaget også på længere sigt skal kunne bruges til noget, kræver det, at der bliver sat en stopper for sammenkædningen mellem gennemsnitlig levealder og folkepensions aldersgrænse.

For mennesker, der i begyndelsen af 2021 er 61 år og som har arbejdet fra de var 17, 18 eller 19år betyder aftalen, at de kan gå på pension som henholdsvis 64-, 65- og 66-årige. Hvis den sammenhæng mellem middellevealder og pensionstidspunkt, der er aftalt i det såkaldte velfærdsforlig, fastholdes vil en bygningsarbejder, der er begyndt at arbejde som 17- årig og som i dag er 25 år, skulle regne med at arbejde til han er over 70 år.

Det er allerede besluttet, at mennesker født efter 1.1.63 først opnår ret til folkepension, når de bliver 68, og her i efteråret skal Folketinget tage stilling til om pensionsalderen skal forhøjes til 69 år for mennesker født efter 1.1.67.

Heldigvis har de tre største fagforbund: 3F, FOA og HK nu meldt ud, at den aftalte automatiske forhøjelse af pensionsalderen skal stoppes.

I de netop afsluttede forhandlinger fik Enhedslisten skrevet ind i forligsteksten, at der skal ses på de forhøjelser af den almindelige folkepensionsalder, der er aftalt i det såkaldte velfærdsforlig. Men det kræver fortsat kamp og pres på ikke mindst Socialdemokratiet fra de faglige organisationer at få ændringer gennemført.

Ikke mindst ufaglærte og kortuddannede rammes af den forhøjede pensionsalder, for deres levetid forøges nemlig ikke i samme takt som middellevetiden.

De radikale står udenfor den indgåede aftale, de er nemlig ligesom arbejdsgiverne kun optaget af en ting: forøgelse af udbuddet af arbejdskraft.

Produktiviteten i samfundet er stadigt stigende, derfor er det naturligvis ikke sandt, at en fortsat stigende pensionsalder er en økonomisk nødvendighed. Det er ene og alene et spørgsmål om prioritering. Naturligvis har arbejdsgiverne en interesse i et stadigt større udbud af arbejdskraft, som de kan tjene penge på, men mennesket er ikke bare arbejdskraft og har også krav på et værdigt pensionistliv.