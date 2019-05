Kaare bakker op om klimakampen

Klimaet er det største udfordring, vi kommer til at stå over for i de kommende år, og især de unge er bekymrede for, hvad der sker, hvis ikke vi får gjort noget ved de stigende temperaturer. Det kræver politisk handling og det skal være nu!

Derfor blev jeg også rigtig glad for at se at en gruppe unge i Holbæk har taget initiativ til at starte Grøn Ungdom Holbæk, som kæmper for at sætte fokus på den grønne omstilling både i kommunen og i det større perspektiv. I lørdags tog de til klimamarch København for at høre Greta Thunberg tale og sende et signal til politikerne på Christiansborg. En af de politikere er vores lokale folketingsmedlem fra Holbæk, Kaare Dybvad, som også betalte de klimabevidste unges togbillet til København.