KMU overhører rådgiveres anbefalinger for cykelgaden

19. august 2021

Højen bliver snart omdannet til Holbæks første cykelgade. Men spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at kalde vejen for en cykelgade, når kriterier for en cykelgade ikke overholdes, og der kommer til at køre langt flere biler end cykler på gaden, hvilket strider mod anbefalinger fra eksterne rådgivere på projektet.

Celis Consult skriver således i seneste rapport om den kommende cykelgade:

Erfaring med etablering af cykelgader i Danmark viser, at vejtypen (med kørsel tilladt) fungerer bedst, når mængden af cyklister overstiger mængden af motoriserede køretøjer på strækningen over hele døgnet. I dette tilfælde (Højen) overstiger trafikmængden af motoriserede køretøjer mængden af cyklister - også i fremtiden. Dette kan være problematisk i forhold til at fastholde gadens egentlige funktion som cykelgade med de særlige færdselsregler, der gælder på en cykelgade.

Derudover er det altid en udfordring at introducere en ny gadetype, hvor langt de fleste trafikanter ikke må formodes at kende til færdselsreglerne. Dette kan medføre en lang række konflikter i forhold til især placeringen af cyklister midt på vejen.

Lignende udtalelser kom fra A-trafik og Valentin Trafik til borgermødet på Højen d. 26/5. Her blev der også præsenteret data fra andre lande med flere års erfaringer i cykelgader. Denne data viser vigtigheden af, at antallet af biler ikke overstiger antallet af cykler, hvis en cykelgade skal fungere.

Det kan derfor virke absurd, når Klima- og Miljøudvalgets formand John Harpøth udtaler i Nordvestnyt den 17/8, at »vi (KMU) gør vores bedste i forhold til den viden, vi er i besiddelse af«.

Trafikudvalget fra Højen og de omkringliggende veje har gentagende gange præsenteret den viden og data, som findes for cykelgader i Danmark og fra udlandet uden, at KMU har lyttet, og uden at denne data har haft betydning for planlægningen af den kommende cykelgade på Højen. Dette med den begrundelse, at det er vigtigt, at der på Højen bliver gjort egne erfaringer for, hvad der fungerer og ikke fungerer.

I artiklen fra den 17/8 om cykelgaden udtaler J. Harpøth videre, at »udvalget har strakt sig langt i dialogen, men vi må også trække en streg i strandet (...)«. Det undrer mig, at det er nødvendigt »at trække en streg i sandet«. når det kommer til at stille sig kritisk over for en sådan fremgangsmåde.

Min personlige oplevelse er, at KMU ikke svarer på mine henvendelser og mine spørgsmål, hvilket der ikke er meget dialog eller borgerinddragelse over.

Til mødet i KMU den 10/8 blev det foreslået, at Højen skal have et skilt med gennemkørsel forbudt. Jeg har forsøgt at komme i dialog med KMU omkring, hvordan et skilt, er tilstrækkeligt til at holde antallet af biler nede og give cykelgaden de bedste betingelser. Et skilt som de på samme møde konstaterer ikke har haft nogle effekt på Diget, hvorfor det forslås, at vejen spærres af for gennemkørende trafik.

Hvis målet er, at der ikke skal køre biler igennem området, hvorfor så ikke holde fast i de nuværende afspærringer, som folk i området er glade for, og som der ved underskriftindsamling er klart flertal for?

Hvorfor er det så vigtigt for KMU at drage egne erfaringer på området fremfor at gøre brug af den allerede eksisterende data, og hvorfor ønsker de ikke at gå i dialog omkring dette?

Kan man overhovedet kalde en gade for en »cykelgade« hvis gaden ikke overholder kriterier for en cykelgade?

Malthe Dahl

Højen 5

Holbæk