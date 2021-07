Send til din ven. X Artiklen: KMU famler i blinde med Holbæks første cykelgade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KMU famler i blinde med Holbæks første cykelgade

Debat Holbæk - 06. juli 2021 kl. 08:00 Kontakt redaktionen

Klima- og miljøudvalget (KMU) har sammen med administrationen desværre ikke styr på, hvad de laver med den kommende cykelgade.

Arbejdet med cykelgaden på Højen foregår uden nogen form for videnskabeligt belæg eller inddragelse af data.

Der er ikke lavet en trafikplan for området. Der er ikke foretaget trafiktællinger og trafikvurderinger forud for arbejdet med cykelgaden. Der er ikke indhentet data ift. evalueringer af de nuværende vejspærringer. Der findes intet succeskriterium for cykelgaden (hvor mange biler og cykler er det forsvarligt at lede ud på en villavej, som gøres til cykelgade med shared space?).

Kommunens egne eksterne rådgivere på projektet fra A-Trafik og Valentin Trafik kalder det tilmed problematisk at lave en cykelgade, hvor der ledes flere biler end cyklister ud på en kommende cykelgade.

På trods af denne manglende indsigt i relevant data og villighed til at lytte til egne rådgivere, så har klima- og miljøudvalget sammen med administrationen truffet beslutninger om, at Højen skal have biler fra det nye Holbæk Have, gennemkørende biler og biler fra alle nabovejene oveni de mange nye cyklister fra det nye område.

Formanden for klima- og miljøudvalget, John Harpøth, fortæller, at KMU har valgt en strategi, hvor de vil prøve sig frem og se, hvad der virker.

Det er i min optik rystende, at der arbejdes med trafiksikkerhed på denne måde i Holbæk Kommune, hvor man prøver sig frem uden at forholde sig til data og erfaringer fra andre byer/lande.

Klima- og miljøudvalget har tilmed besluttet, at cykelgaden skal evalueres, når den står færdig sidst på året. Dermed overlader KMU det videre arbejde med cykelgaden til et nyt udvalg efter det kommende kommunalvalg. Et udvalg som så skal arbejde videre med cykelgaden uden nogle former for succeskriterier, ingen trafiktællinger og trafikvurderinger, ingen trafikplan og ingen data ift. vejspærringerne.

Det er en umulig opgave, som det nuværende KMU kaster fra sig og overlader til et kommende udvalg efter valget.

Malthe Dahl

Højen 5

Holbæk