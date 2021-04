Send til din ven. X Artiklen: Jeg håber, I forstår min beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeg håber, I forstår min beslutning

Debat Holbæk - 12. april 2021 kl. 08:44

Debat

Jeg har i dag meddelt Konservative Holbæk, at jeg melder mig ud af partiet med øjeblikkelig virkning.

Men jeg skylder de vælgere, som jeg dermed svigter, en forklaring. Den kommer her.

Da jeg for seks år siden meldte mig under de konservative faner, mødte jeg en åbenhed, der gav mig frihed til arbejde politisk med de idéer og erfaringer, som jeg fra mit arbejde som kulturdirektør, forsker og underviser i offentlig ledelse har fået og gerne vil videregive til min kommune gennem mere end 50 år.

Den frihed blev med partiets nye bestyrelse fra efteråret 2020 forsøgt lukket ned. En samling nye bestyrelsesmedlemmer og en svag formand har lagt en dyne over mit virke af mildt sagt ultrakonservatisme og en hadsk tone over for offentligt ansatte.

Desuden blev jeg mødt med en forventning om, at jeg skulle føre tom konservativ symbolpolitik i byrådet, grænsende til det absurde, lige som det blev vanskeligere og vanskeligere at opnå forståelse for, at der er milevidt mellem landspolitik og kommunalpolitik.

Men jeg vil takke de mere end 200 borgere, som stemte på mig sidst. Jeg håber, at I forstår min beslutning. Tak også til dem, der på sociale medier, ved tilfældige møder på gaden og på anden vis, har tilkendegivet, at de synes om min måde at være kommunalpolitiker på. Det samme til mine kolleger i kommunalbestyrelsen og til kommunens administration - det har været en givende fornøjelse.

Jeg havde gerne fortsat, men prisen bliver for høj.

Bent Brandt

