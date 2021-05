Send til din ven. X Artiklen: Ja, vi skal være bedre til at inddrage lokalforum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

14. maj 2021

Der har været eksempler på, at vi politikere i Holbæk Kommune har truffet beslutninger i et lokalområde, uden at borgerne i byen er hørt. Sådan skal det ikke være, for ingen kender en by bedre, end de der bor der. Og ikke mindst er det jo byens borgere, der skal leve med ændringerne.

Derfor vil Socialdemokratiet på kommunalbestyrelsens møde den 19. maj foreslå, at kommunens administration fremover altid skal inddrage lokalforum i et lokalområde, inden en sag lægges frem for et politisk udvalg. Mange politiske beslutninger beror selvsagt på de indstillinger, der kommer fra embedsværket, og en sag skal derfor være bedst muligt belyst, inden de når den politiske behandling. Lokalforum kan helt sikkert i mange tilfælde bidrage med nyttig og afgørende viden.

Når Bjarne Kærgård Jensen i et læserbrev i Nordvestnyt fortæller om en konkret sag fra Svinninge, hvor de lokale føler sig »kørt over« af en politisk beslutning, kan han have en pointe. Lokalforum blev godt nok inddraget, men det skete på et tidspunkt, hvor placeringen ikke var til at ændre, fordi der var truffet en politisk beslutning. Det var for sent. De lokale borgere skal fremover inddrages så tidligt som muligt.

Ud over den nævnte sag om placeringen af en folkeskov burde lokalforum også have været inddraget i sagen om anlæggelse af en solcellepark på Maglebjerg lige uden for Svinninge.

Frustrationen hos borgerne i på Maglebjerg er særdeles forståelig, og eksemplerne fra Svinninge er sammen med lignende sager fra andre lokalområder de konkrete og direkte årsager til, at Socialdemokratiet nu ønsker at sikre lokal indflydelse på alle sager, der vedrører udvikling og ændringer i vores lokalområder. I en kommune med 71.000 borgere og 18 lokalområder skal vi hele tiden justere for at få det lokale demokrati til at fungere bedst muligt.

Susanne Utoft (S)

Lars Qvist (S)

KB-medlemmer

Holbæk Kommune