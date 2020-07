Send til din ven. X Artiklen: Infrastrukturen halter i Holbæk by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Infrastrukturen halter i Holbæk by

23. juli 2020

I en artikel i nærværende avis den 9 juli, udtrykker formanden for udvalget Klima og Teknik, John Harpøth, bekymring for øget trafik, når fremtidige projekter for nye boligområder i Holbæk Kommune realiseres, denne bekymring deles af mange borgere i Holbæk by.

På nuværende tidspunkt, inden adskillige projekter der er godt i gang, og andre snart påbegyndes og endnu flere er i planlæggelsesfasen inden for de næste fem ti år, er trafikken ind og ud af byen lidt af et mareridt, fordi indfaldsvejene, fra Ringsted, Kalundborg, Nykøbing og Roskilde, nærmest er blokerede i myldretiden.

Igangværende og planlagte boligbyggerier vil forøge antallet af nye boliger med over tusinde i den indre by, og en befolkningstilvækst på flere tusinde mennesker, der skal ind og ud af byen morgen og aften hver dag.

Der bliver forhåbentlig, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for byggerierne, foretaget en trafikanalyse, og udarbejdet en plan for hvilke adgangsveje der skal anvendes, når byggerierne tages i brug, samt beregninger på trafiktætheden i myldretiden. Eller gør der?

Det undrer undertegnede, at formanden for Klima og Teknik finder det bekymrende, at villavejen Højen skal være den primære indfaldsvej til det nye boligområde i Holbæk Have. Hvordan kan det undre formanden, det er hans eget udvalg, der har behandlet forslaget til lokalplanen?

For sandheden er vel ikke, at der slet ikke findes nogen plan for infrastrukturen i Holbæk by, når nye boligområder planlægges.

Med de mange igangværende og planlagte byggerier i den indre by, Vølundgrunden, Jernstøberiet, Havnebyggerierne, Ny Tåstrupvej, Holbæk Have m.fl., er det nødvendigt, at den overordnede trafikplanlægning ligger fast, og indgår i lokalplanerne for de enkelte områder, hvis ikke, må der forudses trafikkaos i årene fremover.

Det vil være betryggende for undertegnede og alle byens borgere, hvis de ansvarlige kan berolige os ved at offentliggøre de overordnede infrastrukturplaner for de kommende år.

Hans Jørgen Larsen

Æblevang 52

Holbæk