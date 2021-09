Igen merforbrug på socialområdet

En af de tunge sager på det seneste kommunalbestyrelsesmøde var et merforbrug på socialområdet på godt 20 mio. kr. Og det foreslår administrationen løst ved at trække i nødbremsen for forbruget i hele kommunen resten af året. Eller sagt lidt anderledes, så skal alle områder i hele Holbæk Kommune ind og spare en vis del ud af bukserne for at finde de nødvendige mio. kr.

Socialdemokratiet vil gerne finde en vedvarende løsning, fordi det samme er sket de seneste tre år under Socialdemokratiets ledelse af Holbæk Kommune, og hvert år kommer det lige overraskende. Enhedslisten vil ikke overraskende bare have tilført flere penge til socialområdet grundet, set med EL's øjne, en underbudgettering. EL vil samtidigt have »større mulighed for selv at styre den kommunale økonomi«. Det kunne man få ved at sikre en anderledes udbygning af Holbæk. Vi får i disse år bygget for lidt ejer- og andelsboliger i forhold til lejelejligheder og det giver denne årligt tilbagevendende begivenhed, hvor hele kommunens budget kommer under et stort pres, grundet mange tilflyttere, der har behov for ekstraordinær hjælp fra det sociale system.