I Danmark står vi sammen ...

Debat Holbæk - 13. marts 2020 kl. 10:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

.. og det gør vi sjovt nok ved at holde os fra hinanden. En stor gruppe af de offentlige ansatte er sendt på hjemmearbejde (og ikke på ferie med løn som en enkelt arrig Facebook skribent skrev).

Nogen kan faktisk udføre en stor del af deres arbejde ved hjemmecomputeren, og sikre på den måde at arbejdsopgaver ikke bare hober sig op. Andre af os kan få indhentet en stor del af det forberedelsesarbejde, vi ikke når i en travl hverdag (her tænker jeg på mit eget fag som lærer).

Men det er jo ikke hele Danmark, der lukker ned. Privatansatte skal måske arbejde hjemme, men ellers går mange fortsat på arbejde. Vi skal ikke gå til store koncerter, men vi skal selvfølgelig stadig handle helt almindeligt ind, gå rundt på gaden og have en hverdag, men med mere omtanke.

Det en god idé at vise overskud over for dem, der har det svært nu. Hvis din naboer er kronisk syge, er de i risikogruppen. Hjælp dem med at købe ind, så de ikke skal gå ud.

Og støt de stærke og dygtige offentligt ansatte, som arbejder i ældreplejen og sundhedsvæsenet. De er velfærdens helte, men de er mere pressede end nogensinde før. Send dem tanker, men hjælp dem allerhelst ved at overholde anvisninger, så du ikke spreder smitten hurtigere.

Folketinget har vedtaget en række love - for at kunne sikre os endnu mere i forhold til smittespredning. Det er love som er meget vidtgående i forhold til de frihedsrettigheder, vi i Enhedslisten altid har sat højt for eksempel forsamlingsfrihed, tvinge borgere i karantæne, hvis de formodes at være smittet m.m. Det er ikke sikkert, det bliver nødvendigt, men ministeren får kompetence til at sætte det i værk. Det er meget indgribende. Formentlig det mest indgribende i nyere tid. Det må aldrig blive en permanent del af dansk lovgivning. Derfor har vi selvfølgelig betinget os, at lovgivningen automatisk udløber igen, og at borgerne altid vil have mulighed for at klage til en domstol.

Der er mange, der allerede står i en svær økonomisk situation som konsekvens af epidemien. Mange er allerede blevet fyret, eksempelvis i restaurationsbranchen. De timelønnede vikarer, de små enkeltpersonsvirksomheder, freelancere og andre i løse ansættelser går en meget svær tid i møde, hvor bunden kan blive slået ud af deres privatøkonomi.

I Enhedslisten arbejder vi hårdt for at sikre særlig kompensation og støtte til dem, der er allermest i fare for at miste indtægt, og for at udvide dagpengeperioden, så der er tryghed til alle, der mister deres arbejde. Samtidig arbejder vi for at sikre, at der bliver taget hånd om socialt udsatte, hjemløse og mennesker med handicap.

Tak fordi I alle står sammen om at passe godt på hinanden!

Karen Thestrup Clausen

KB-medlem (EL)

Holbæk Kommune