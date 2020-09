Send til din ven. X Artiklen: Hvornår fredes Tempelkrogen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvornår fredes Tempelkrogen

Debat Holbæk - 02. september 2020

I oktober 2019 blev der offentliggjort følgende på bl.a. Holbæk Kommunes hjemmeside: »På vegne af Holbæk Kommune modtog kommunalbestyrelsesmedlem Ole Brockdorff en plakette, der som synligt bevis markerer, at det genskabte vådområde Tempelkrog Nord bevarer og beriger den fysiske kulturarv«.

I dag inden udgangen af august 2020 er samme præmierede område plastret til med mindst syv skydeskjul til at skyde gæs og ænder fra. Hvilket må betyde, at området er blevet solgt til jagtformål. Det er dog noget af en kovending for området og for Holbæk Kommune. Og må opfattes som en våd klud i ansigtet på ikke blot Holbæks borgere, men også de involverede politikere.

Jeg er klar over, at det er Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet med minister Lea Wermelin, der har sat området til salg. Og at det primære formål med området er at binde kvælstof.

Hvis det er korrekt, at området er solgt til bl.a. jagtformål, og hvor man tilsyneladende også kan få landbrugsstøtte - selv om det er et oversvømmet område - betyder det, at det nyetablerede (også) rekreative område bliver lukket for offentligheden i store dele af året. Begyndende lige om lidt når jagttiden for vandfugle går ind 1.9.

Det var et rigtigt godt tiltag, der blev lavet, at man kunne opnå flere ting på en gang: få bundet noget kvælstof fra markerne, få et rekreativt og naturskønt område i Holbæks nærområde og skabe et eldorado for sjældne og truede fugle. Mange mennesker både naturinteresserede og motionister har i den forløbne periode, hvor adgangen har været fri, haft stor glæde af at færdes derude.

Hele forløbet rejser nogle spørgsmål til Holbæk Kommune: Har Holbæk Kommune gjort noget for at købe arealerne? Hvordan bliver adgangen til området, nu hvor der tilsyneladende skal foregå jagt? Hvornår kan man forvente, at den fredningssag, som Holbæk Kommune har rejst sammen med Danmarks Naturfredningsforening, bliver afgjort? Hvorfor er der ikke blevet informeret bedre om forløbet og resultatet? Når man nu netop for et år siden, gjorde et stort nummer ud af at området »bevarer og beriger den fysiske kulturarv«.

Man kan i hvert fald konstatere, at ovennævnte floskel ikke gælder for den brede offentlighed, men udelukkende for de ganske få, der har penge nok til at købe området til jagtformål.

Torben Johannesen

Møllehaven 50

Holbæk