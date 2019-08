Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor tog det så lang tid med Kikhøj? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor tog det så lang tid med Kikhøj?

Debat Holbæk - 22. august 2019

Debat

Jeg må simpelthen give udtryk for min vrede og frustration over, at Holbæk Kommune først lukker Kikhøj nu, og kun efter at en anden tilsynsmyndighed har dømt institionen ude.

Jeg har et barnebarn, som er infatil autist. Han fik et botilbud på Kikhøj først på året i 2016, og han endte med at bo der i ca. 3 måneder. I den tid var han udsat for grov fastholdelse, magtmisbrug og psykisk vold. Jeg var som hans mormor vidne til noget af det. Efterfølgende klagede vi - hans pårørende - til lederen af institionen uden at få noget ud af det. Det blev fejet under gulvtæppet med ordene, hvordan kan vi så komme videre der fra. Meget frustrerende. Og efterfølgende blev han hentet hjem igen.

Derefter sendte jeg en udførlig klage til Holbæk Kommune med navn på den pædagog, som havde gjordt mit barnebarn ondt. Og igen uden anden kommentar. Vi har modtaget din klage og sendt den videre til rette vedkomne.

Derfor er jeg nu så vred og flov på kommunens vegne over, at det tog dem så lang tid at handle, og over at de ikke påtager sig det fulde ansvar, men prøver at sende aben videre med ordene: »Der er så mange vikarer, bygningerne er ikke tidssvarrende«, men for pokker det jo ikke murstenene og vikarene, der viser holdningen til, hvordan man behandler de børn, institionen har lovet at passe på .

Mit barnebarn går nu i skole på Ladegårdsskolen. Han går glad afsted hver morgen og trives. Selvom der også mangler plads, er der en dejlig stemning, holdning og fantastiske lærere/pædagoger, som hjælper vores børn til at trives og udvikle sig.

Vibeke Mortensen

Bjergmarken 30

Holbæk