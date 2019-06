Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor skal lokalforum inviteres med? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor skal lokalforum inviteres med?

Debat Holbæk - 24. juni 2019 kl. 10:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Tirsdag aften var repræsentanter for de enkelte lokalfora i Holbæk Kommune inviteret til møde angående den nye trafiksikkerhedsplan, hvilket Nordvestnyt beskriver i artiklen i bladet den 19. juni 2019.

Vi fik på en række slides gennemgået - som avisen meget nøje gengiver - om ulykker registreret af politiet. Andre uheld indgår ikke i det statistiske materiale.

Det er naturligvis fakta, som skal indgå i udarbejdelse af en sikkerhedsplan, men fra flere lokalfora blev det fremhævet, at det eksisterende kriterie for udpegning af trafiksikker skolevej ikke løser det reelle problem, der eksisterer især uden for Holbæk bys centrum. Dette lyder »Kriterierne er, at veje udpeges som farlige skoleveje, hvis der er registreret mindst tre personuheld eller mindstf em person- eller materielskadeuheld på en vej inden for den seneste fem års periode. Cowi oplyste på mødet, at der skal være på en vejstrækning på 500 meter.

Skal dette være det eneste kriterie? Svaret fra de fremmødte var et rungende »Nej« - vi vil ikke sende vores børn eller bedstemødre ud på vejen for at få en bedre statistik, og der blev derfor efterlyst andre kriterier til fastlæggelse af trafikfarlige vejstrækninger.

Kravet fra deltagerne var, at der skulle opstilles andre gennemskuelige kriterier, som tilgodeser alle. Dette må være muligt på baggrund af tilgængelig faglig viden at opstille kriterier, der angiver, hvornår en vejstrækning er farlig f.eks. hastighed, trafikintensitet, oversigtsforhold mv.

I forbindelse med gruppearbejdet var der udarbejdet gode og overskuelige kort, som gav grundlag for en konstruktiv debat om eksisterende og kommende trafikproblemer, hvor deltagernes lokale viden og indsigt kunne indgå som et væsentligt element. Et enkelt lokalforum havde på forhånd udarbejdet en oversigt over deres område, som der ikke var plads til at gennemgå på mødet, men det må forventes, at disse gennemtænkte løsningsforslag kommer til at indgå i planen.

Lokalforum skal inviteres med til lignende arrangementer for at den viden og indsigt, som de lokale repræsentanter har, på konstruktiv vis kan indgå som et væsentligt bidrag til at skabe en sikkerhedsplan, som kan sikre, at kommunalbestyrelsen får et fyldestgørende og visionært beslutningsgrundlag.

Vi blev inviteret, endda under processen, hvilket er meget positivt. Nu håber vi, at denne model kan udvikles, så de gode og konstruktive kræfter, der findes i lokalområdet, bliver inddrages i andre sammenhænge.

Ellen Lundsgaard

Medlem af Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby.

Bjergby Statshuse 9

Mørkøv