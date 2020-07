Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor lugter Isefjorden? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor lugter Isefjorden?

Isefjorden lugter. I år mere end den plejer. Det er ofte i varme somre, at vi oplever perioder, hvor fjorden lugter. Men i år er lugten kommet tidligere. Hvorfor lugter fjorden?

Forklaringen er enkel. Hver gang det regner mere end 6 mm, løber overløbsværket på rensningsanlægget på Parallelvej i Holbæk over. Og det sker tit. Så løber urenset spildevand direkte ud i fjorden. Ud over det uhumske omkring menneskelige affaldsstoffer, er det også miljøfremmede stoffer, samt fosfor og organisk kvælstof. Dertil kommer urenset spildevand fra de flere tusinde husstande i det åbne land. Tilsvarende sker i andre kommuner landet over.

Det er ikke nogen kritik af hverken FORS eller folk der bor i det åbne land. Når de store regnskyl opstår, kan rensningsanlæggene ikke håndtere vandet. Derfor lukkes det urensede vand ud i vandløb og fjordene. Det er en forklaring på, hvorfor fjorden lugter. Med badeforbud til følge.

Men konsekvensen er ikke kun lugtgenerne. Med det urensede spildevand, kommer en lang række miljøfremmede stoffer. Vaskemidler, østrogener, medicinrester, phtalater og hundredvis af andre miljøfremmede stoffer. Disse stoffer har store konsekvenser for de organismer, der lever i vandet, herunder fisk. Fertiliteten nedsættes. Stofferne ophobes i hankønsfisk og gør dem sterile. Dette er kun en blandt mange utilsigtede effekter.

Fjordene har gennem hundrede af år været skraldespande for os mennesker. Vores efterladenskaber, er på den ene eller anden altid måde endt i vandmiljøet.

På bunden af fjordene ligger et flere meter tykt lag slam. Når ilten forsvinder om sommeren og efteråret, frigiver slammet blandt andet svovlbrinte, som giver den karakteristiske fækale lugt. Det er således ikke kun årets udledning af urenset spildevand, der gør at fjorden lugter. Men hundreder års urenset spildevand, der sammen med årets overløb, er skyld i at fjorden lugter.

Løsningen er forsinkelsesbassiner, der tilbageholder regnvandet, hver gang det regner mere end 6 mm. Derved sikres rensningsanlægget mod de store regnmængder. Det kræver, at den enkelte husejer etablerer et tostrengsystem, der sikrer, at kun spildevandet, der skal renses, føres til rensningsanlægget. Det bliver dyrt. Men er et godt vandmiljø ikke vigtigere?

Vagn Lundsteen

Fjorddraget 28

Holbæk