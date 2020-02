Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor ikke skabe en dyrehave? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor ikke skabe en dyrehave?

Debat Holbæk - 19. februar 2020 kl. 18:16

Debat

Mon alle er klar over, at den redning af Naturskolen, man kunne læse om i Nordvestnyt lørdag, indebærer at områdets hjorte skal reguleres, skydes eller flyttes ?

Læs også: Luk ikke naturskolen

For rigtig mange mennesker er Naturskolen lig med de dyr, der er i området. Kronhjort, Sikahjort, dådyr, muflon får, geder m.m. Det er dyrene, der gør området helt unikt, og det er en uvurderlig værdi, som kommunen burde være stolt af og værne om. På et møde i Danske Bank i december om udviklingen af Holbæk by, var Naturskolens kronhjort da også med til at profilere Holbæk by.

Det er helt uforståeligt, at en del af indstillingen fra økonomiudvalget betyder, at hjortebestanden skal fjernes/reguleres med den begrundelse, at det er for dyrt at udskifte de gamle hegn. I stedet foreslås det, at køer eller lignende, bliver en del af naturplejen til afgræsning af området. Det er helt uforståeligt, at hjortene der nu lever i Naturskoleområdet, skal lade livet og erstattes med køer.

Der har det sidste halve års tid været røre om Naturskolen. Der har været skiftende udmeldinger fra politikerne, og nu er sagen kommet så langt, at økonomiudvalget onsdag den 19. februar indstiller forslag til vedtagelse i byrådet.

Det er glædeligt, at selve naturformidlingsstedet, bygningerne skal fortsætte som naturformidlingssted. De aktører, der nu bruger området, kan stadig blive ved at benytte områdets faciliteter. Der er mange fine tanker om nytænkning, eksperimenter, biodiversitet, naturpleje.

Det nye begreb Holbæks grønne lunge, skal være formidlingscenter for klima miljø og natur, et eksperimentarium særligt målrettet børnegruppen unge.

Hvorfor passer områdets dyr ikke fint ind i det nye koncept?

Holbæk Naturskole var igennem en lang årrække et visionært flagskib for Holbæk Kommune. Det blev skabt af ildsjæle, der brændte for naturformidling for kommunens børnehaver og skolebørn, og til stor glæde for de mange mennesker der færdes i området.

Hvorfor ikke genrejse Naturskolen skabe det omtalte naturformidlingscenter med alle de værdier, der er i området i form af rigt dyreliv, som hører skoven til.

Hvorfor ikke bruge de muligheder og forslag, som ligger lige for og skabe den dyrehave, som har været på tale gennem flere år.

Sanna og Bent Møller

Ladegårdsalleen 7

Holbæk

