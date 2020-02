Hvorfor ikke bruge Holbæk Fjord?

Debat

Det er lidt mærkeligt i Nordvestnyt den 13/2 at skulle læse, at et medlem af Danmark Naturfredningsforenings lokalbestyrelse i Odsherred går ind for at forurene et Natura 2000 område som Sejerøbugten. Her forsvarer han udledning af spildevand fra et fælles rensningsanlæg for Holbæk og Odsherred ved Fårevejle, som med sikkerhed vil betyde døden for farvandets mikroorganismer i flora og fauna. Det synes at ske ud fra økonomiske argumenter, da rørledninger med spildevand ud til Storebælt eller til Kattegat vil være dyre.