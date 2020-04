Hvorfor har I lukket golfbanen?

Gennemsnitsalderen på en dansk golfspiller er 60 +, ligeledes i Holbæk, mange er over 70 og flere over 80 år. Der tales meget i Holbæk Kommune om borgernærhed, trivsel, sundhed og herunder motion. Mange af de gamle golfspillere er nu afskåret fra, som de plejer, at få motion og frisk luft. For samme aldersgruppe er det vigtigt at få rørt sig, ellers svækkes muskulaturen hurtigere end hos unge og yngre, og det bliver sværere at komme i gang igen. Flere af de ældste har desuden mistet en ægtefælle, derfor er det så meget vigtigere af komme udenfor hjemmet.

Holbæk Golfbane ligger så at sige midt i Holbæk Fjord, og der er ingen rationel grund til allerede nu at forbyde spil på banen, så længe henstillinger fra myndighederne følges. Det er jo ikke en børnehave, der er tale om. Insisteres der på at opretholde spilleforbuddet, må det skyldes manglende kendskab til, hvordan golfspil foregår, for man må da ikke håbe, at det er det gamle Socialdemokrati og venstrefløjsmantra, »at det ikke alle kan skal ingen kunne«. Holbæk Golfbanen er beliggende på kommunal ejet jord, det er heller ikke en rationel begrundelse for at holde banen lukket.