Hvordan kunne det ske igen?

Debat Holbæk - 29. august 2019 kl. 07:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kikhøj lukkes, og det støtter Venstre sammen med resten af kommunalbestyrelsen. Socialudvalget fik på mandagens møde en orientering om sagen. Vi er blevet klogere, og vi er glade for, at administrationen udarbejder en redegørelse for forløbet. Det støtter vi, men der er også behov for, at der placeres et ansvar. Det skylder vi nemlig borgerne, medarbejderne og de pårørende - de har ikke behov for »snik-snak«.

I de forgangne uger er der dog løbende kommet flere og flere kritiske røster om Kikhøj. Disse kritiske røster handler ikke om rammerne, økonomi mv., men om forholdende for beboerne.

Venstre står tilbage med en forundring over, hvordan dette kunne komme så vidt? Det er jo ikke andet end fire år siden (2015), at vi oplevede kritisable forhold på Tornhøj i Jyderup. Som Sytter Kristensen, formand for Handicaprådet i Holbæk Kommune, kalder det, »så er det rystende«.

I Venstre anerkender vi, at det er et politisk ansvar at sikre ordentlige og ordnede forhold på vores institutioner, og derfor undskyldte Venstre også på sidste kommunalbestyrelsesmøde. Venstre frasiger sig ikke ansvaret, selvom vi er i opposition. En undskyldning gør det dog ikke alene.

I Socialudvalget vil Venstre fremadrettet holde socialudvalgsformanden og kommunens administration op på, at de arbejder for gennemsigtighed på vores kommunale tilbud, for noget sådan må ikke gentage sig. Venstre opfordrer borgmesteren og socialudvalgsformanden til at komme på banen.

Det er jer, der har det øverste politiske ansvar - og eftersom borgmesteren gik til valg på sloganet »tid til velfærd«, så må det også gælde de allermest socialt udsatte - de har behov for en undskyldning og en dybdegående undersøgelse af alle forhold. På denne måde kan vi alle komme videre og sikre »tid til velfærd« - også for det socialt udsatte.

Steffen Kisselhegn

KB-medlem (V)

Rasmus Brandstrup Larsen

KB-medlem (V)

Holbæk Kommune