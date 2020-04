Send til din ven. X Artiklen: Hvor længe skal vi mon have styret den social adfærd? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor længe skal vi mon have styret den social adfærd?

Debat Holbæk - 22. april 2020

Corona

Af Verner Elgaard Pakhusstræde 5.4 Holbæk

I DR 1`s »Aftenshowet« mandag d. 20 ds., hørtes Søren Espersen DF, udtale stor utilfredshed med at Dir. Kåre Mølbak, Statens Serum Institut, havde "tilladt" sig at sige, at vi kan forvente at de sociale reguleringer, der er iværksat, kan risikere at vare et år eller mere i en eller anden udstrækning. Søren Espersen mente, at det var et urimeligt skrækscenarie at byde den danske befolkning.

Hvornår er den danske befolkning blevet så følsomme, at vi ikke kan tåle at høre, hvad den ypperste fagkundskab skønner? Det er heller ikke statens opgave at formidle, hvordan og hvor længe der skal opretholdes restriktioner, set i forhold til hvad børnene skal og ikke skal. Det er en voksen-opgave for forældre og pædagoger/lærere. Og i øvrigt kan vi se på de yngste af vores flok børnebørn (tvillingedrenge på knap 4 år), at de betragter det hurtigt, som en ny leg de voksne er med i.

Det er min vurdering, at de fleste jeg kender til enhver tid vil foretrække at få den barskeste vurdering fremfor at skulle høre en udsættelse gentaget hver måned i et helt år . »Ulven kommer«-historien er jeg sikker på alle kender, og vil give mig ret i, at den virker sløvende på diciplinen. Det er os borgere og vores diciplin vi skal bruge - hvordan skal man ellers kunne nå ind til hver families reaktionsmønster? Jeg tror ikke, at nogen forventer, at Mette Frederiksen kommer efter os i egen person, hvis vi slækker på diciplinen, ej heller kan politiet komme rundt og tjekke alle. Nej, det er os borgere, der må levere varen. Og så må jeg sige som 76-årig - det er fantastisk at bo i et land, hvor der bekymres så meget om at ældre og svagelige ikke bare skal efterlades som ligegyldige.

Tak for den markante linje og udmelding fra dag 1 til Mette Frederiksen - at det ikke bliver med dig som statsminister, der blev spekuleret i at 60 procent smittede kan skabe immunitet på bekostning af mange dødsfald. (hovedsageligt blandt os ældre).

Jeg tror så også, at vi leverer noget tilbage til samfundet. Et sted vi i hvert fald leverer vores part, det er af de skattekroner, som også fra regeringen er lovet til brug for at fastholde flest mulig arbejdspladser. Jeg leverer med glæde min del hertil, for det er den eneste måde vi kan komme hurtigt i gang igen.

Så nu må vi ud at bruge nogle penge, og så kan Søren Espersen gå og være sur over, at der er nogle, der synes de bedst kendte fakta er bedre end et forsøg på at bilde nogen ind, at det nok snart er overstået. Er der mon nogen der kan se anden løsning end at vaccinere os ud af det, som det er gjort med så mange andre smitsomme sygdomme gennem tiderne?

Vi kan kun løse det sammen.