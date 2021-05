Send til din ven. X Artiklen: Hvor er troværdigheden og dialogen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor er troværdigheden og dialogen?

Debat Holbæk - 07. maj 2021 kl. 14:09 Kontakt redaktionen

Debat

Som medlemmer af Havnefrontens beboergruppe, har vi siden 2013 været med til at forsøge at få Holbæk Kommune til at etablere spejlbassiner langs Brostræde. Gruppen har fremlagt forslag til udvikling af området omkring Ny Havn, som også omfatter andet end spejlbassinerne.

Spejlbassinernes fremtid var på Klima- og miljøudvalgets dagsorden den 4. maj. Havnefrontens beboergruppe har i flere omgange henvendt sig til udvalgets medlemmer i et forsøg på at få en dialog om, hvad man have tænkt sig. Vores opfattelse er, at det var der ikke lyst til.

Vores kontaktperson fik en mail, der nogenlunde indehodt følgende budskaber: »Der er ikke penge til det oprindelige projekt, så måske kan vi søge fondsmidler, måske får vi dem ikke, og måske kan det så være, at vi alligevel sætter arbejdet i gang en gang«. Det blev endnu en gang understreget, at en lokalplan ikke giver kommunen handlepligt.

For god ordens skyld skal det nævnes, at spejlbassinerne er vedtaget som en del af udviklingsplanen for Holbæk Havn, og dermed skulle man jo mene, at det er noget, der er prioriteret og skal udføres.

Havnefrontens beboergruppe er enige med kommunen om, at det skal være et kvalitetsprojekt.

Nu kommer vores pointe: I Nordvestnyt den 5. maj kunne man læse, at der vil blive udarbejdet en lokalplan, som skal indeholde forslag om at forbinde Gammel og Ny Havn. Projektet vil iflg. artiklen koste i omegnen af 30 millioner kroner. John Harpøth er citeret for, at ville sende et signal om, at det vi siger, står vi ved. Der henvises til udviklingsplanen for Holbæk Havn, hvor spejlbassinerne også er indeholdt.

UPS - men hvorfor gælder troværdigheden ikke i forhold til spejlbassinerne, der jo i sin fornemste udgave ikke koster mere end ca. 1/3 af den sum, der skal afsættes til at anlægge en kanal, der forbinder de to havneområder.

Hvorfor er der råd til 30 millioner kroner og ikke 9 millioner? Fravælger kommunen »kanalen« mellemde to havne, kan der jo være den mulighed, at kommunen med tiden vil henvise til, at man ikke har handlepligt på indhold i lokalplaner - på samme måde som Havnefrontens beboere har fået at vide til bevidstløshed.

Eller er det et signal til Havnefronten om, at vi har været for aktive: »Så nu kan I lære det?«

På vegne af Havnefronten

Birgit Thomsen

Brostræde 7, 4. th

Holbæk