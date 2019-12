Hvem har Tinkakort nummer 17?

I gennem flere år nu har jeg erfaret, at det ikke længere er børnene, der samler på fx nissekort, og dermed får muligheden for at høste en ikke uanselig mængde sociale kompetencer. Nej, det er voksne mennesker - der velmenende uden tvivl - sørger for at samlingen bliver komplet på rekordtid ved at efterlyse kort på Facebook og køre land og rige rundt for at indsamle byttet. Afleverer ved hjemkomsten stolt de indsamlede trofæer til børnene, der herefter (og her tillader jeg mig at digte lidt videre på mit scenarie, der bygger på virkelige begivenheder, eller hvad man nu skal kalde aktivitet på sociale medier) kan sidde alene og sætte kortene i en mappe - eller måske en voksen kan være sød at ordne det, for næste level i det sidste nye tabletspil skal klares.