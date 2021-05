Hvem bygger Holbæk Kommune for?

I samme artikel kan man læse, at formanden for Klima & mljøudvalget »bemærker, at kommunen har fokus på, at det ikke bliver lavet fuldstændigt om på de fremlagte skitser«.

Hvad er årsagen til, at disse udviklere har mere indflydelse, end de borgere der bor op af et nyt udviklingsområde. Er det et problem at stille flere krav til udviklerne og sige, at vi vil i Holbæk Kommune som udgangspunkt og i videst mulige omfang tage hensyn til de naboer, der har boet i deres bolig længe. Vi vil ikke have indkig og skygge, vi vil i Holbæk Kommune have generel bedre bygge skik.