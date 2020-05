Send til din ven. X Artiklen: Hvad vi lærte af coronakrisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad vi lærte af coronakrisen

Debat Holbæk - 11. maj 2020 kl. 19:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værnemidler

Af Jan Sohn, Nordvestvej 5 Holbæk

Nordvestnyt bragte i lørdags et indlæg af Jacob Mark (SF), hvor han opfordrer til opbygning af et nationalt beredskab af værnemidler. Det er en god idé, for Danmark har lært nødvendigheden af, at værnemidler skal være til stede, når der er brug for dem.

Pandemien, og det tydelige fravær af værnemidler, overraskede i den grad politikerne på Christiansborg, som ikke har beskæftiget sig med katastrofescenarier siden Sovjetunionens kollaps i 1990. Det viste sig, at vi stort set manglede alt, og det var vanskeligt at skaffe forsyninger, fordi alle lande stod i samme situation og overbød hinanden for at sikre sine egne befolkninger.

Den amerikanske præsident gik så vidt, at han ville købe en tysk medicinalfabrik, som skulle udvikle en coronavaccine. Ikke til verden, men udelukkende til USA. Tilbuddet blev afvist som den slyngelstreg, det var. En del af de værnemidler, det lykkedes Danmark at fremskaffe, var af så elendig kvalitet, at de ikke kunne anvendes.

Der tales om, at corona-virusset kan vende tilbage til efteråret, og det er jo allerede om fire-fem måneder. Med den viden vi har i dag, burde det være en smal sag for regeringen at samle flertal for etablering af et nationalt beredskab, som omfatter tilstedeværelse af de nødvendige værnemidler i en krisesituation. Ikke alene til borgerne, men i lige så høj grad til landets sygehuse, kommunernes sundhedspleje, læge- og tandlægeklinikker.

For ikke at tingene blot skal ligge på lager og blive for gamle, kan man forestille sig, at institutionerne skal foretage deres løbende indkøb af værnemidler fra beredskabslagrene.

Et dansk beredskab er for vigtigt til, at det kan foregå i EU-regi, og vi har virksomheder, som fuldt ud er i stand til at løfte opgaven til glæde for befolkningen og samtidig kan skaffe eksportindtægter fra de mange lande, som i den grad også efterlyser værnemidler.