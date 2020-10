Send til din ven. X Artiklen: Hvad skal der ske med de bløde trafikanter på Højen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad skal der ske med de bløde trafikanter på Højen

Debat Holbæk - 12. oktober 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen

Debat

I artiklen »Ændringer i trafikforhold ved Højen« fra den 9/10 lægger politikkerne op til at ændre i lokalplanen for byggeriet af Holbæk Have, således at Højen undgår nær så meget biltrafik som først planlagt. Selvom denne melding umiddelbart lyder positiv, indebærer dette en stigning på ca. 700 ekstra biler om dagen på en smal villavej, hvor der i forvejen kører 1600 bilister dagligt.

I forslaget til ny lokalplan savner vi fokus på de bløde trafikanter samt dét faktum, at der vil komme langt flere cyklister til Højen med byggeriet af Holbæk Have. Vi er i trafikudvalget bekymret for, om de nye tiltag er tilstrækkelige til at skabe sikkerhed for cyklisterne.

Der mangler fokus på bløde trafikanter. Højen er en trafikåre for cyklister i Holbæk. I morgentrafikken cykler der i løbet af bare én spidsbelastningstime 172 primært skolebørn ad Højen. Dette er tal fra den trafiktælling, som beboere i området selv har foretaget.

Hvis der tages udgangspunkt i kommunens egne tal fra 2018, så er Højen med 437 daglige cyklister en af de veje i hele kommunen, som har flest cyklister. Der er lige så mange cyklister på Højen, som der er på store veje som Munkholmvej og Lundehøjsvej. Begge veje har til forskel fra Højen cykelsti i begge retninger.

Antallet af cyklister vil stige. Med opførelsen af Holbæk Have og over 1000 nye boliger, vil der komme en øget mængde cyklister på Højen.

Den grønne kile, som skal løbe igennem byggeriet af Holbæk Have, ender ved Højen og vil derfor lede cyklister direkte til vejen, hvor vi allerede i dag ser eksempler på, at det trafikale kaos fører til uheld.

Der er brug for en større indsats for trafiksikkerhed. Vi opfordrer politikkerne til at have ekstra fokus på de bløde trafikanter, når der træffes beslutninger. Dette kan med fordel spille sammen med kommunens plan om at gøre Holbæk til en grønnere by med bedre forhold for cykelister.

Det er fint, at politikerne vil nedsætte mængden af biltrafik på Højen fra det oprindelige udspil. Men vi er i trafikudvalget bekymret for, om det er nok til at skabe sikkerhed for cyklisterne. Vi mener, at der skal mere til end hastighedsnedsættelse og et skilt med gennemkørsel forbudt, som allerede i dag har ringe effekt i området.

Problemerne på Højen er allerede så store, at selv med det nuværende antal biler sammenlagt med en stigning af cyklister, vil det få konsekvenser for trafiksikkerheden.

Malthe Dahl på vegne af Trafikudvalget for Højen, Vænget, Diget, Godthaabsvej, Hegnet og Bakken

Holbæk