Hvad med erhvervsområdet?

Debat Holbæk - 22. maj 2019 kl. 16:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Vi er mange, som er dybt taknemmelige for, at Nature Energys biogasanlæg ved Regstrup nu ser ud til endegyldigt at være taget af bordet. Det har været en hård kamp for alle, så nu kan vi endelig få ro i sindet. Eller kan vi? For hvad er status på kommuneplantillægget, som stadig vil muliggøre miljø- og transporttunge erhverv herunder et andet biogasanlæg? Det står hen i det uvisse.

Vi mener, at erhvervsområdet med sit omfang og placering er et brutalt overgreb på de landskabelige kvaliteter i vores lokalområde. Borgmesteren beder om fakta, så de kommer her.

I Holbæk Kommunes Landskabsplan står der for delområde 25 for Krøjerup: »Landskabets sårbarhed: Området kan tåle tekniske anlæg af beskeden til middel størrelse, så længe de ikke dækker større flader. Tilførsel af nye elementer, som dækker større flader bør undgås, især nye byer og større skove. Markstrukturer og fordelingen mellem småplantninger, hegn og åbne marker er den bærende del og må ikke sløres. Særlige landskabelige forhold: Der findes flere steder i området markante udsigter, som bør bevares. Selv små plantninger vil kunne begrænse udsyn. Det bør derfor sikres gennem planlægningen, at disse udsyn friholdes for skovrejsning, byggeri eller andet, som kan forhindre eller virke forstyrrende for oplevelsen.«

Så kære politikere. Skulle I ikke tage jeres egen landskabsplan alvorligt og understøtte en værdig behandling af vores lokalområdes identitet og landskabelige kvaliteter? Skulle du være i tvivl, så skynd dig at tage en miljøvenlig cykeltur på vores nye motorvej inden den åbner søndag nat. Her kan du nyde udsigten over et storslået landskab og sågar se helt til Brorfelde. Du kan samtidig tænke over, hvad det betyder, hvis besøgende på Brorfelde kan se over på et stort erhvervsområde, der lysforurener nattemørket.

Og beslut dig så for, om du vil sige ja til at ødelægge det åbne land syd for Regstrup med erhvervsbyggeri i op til 25 meters højde, 60 meter høje skorstene, miljøtunge virksomheder, et virvar af skilte og bannere, lys, støj samt tung trafik nat og dag.

Det var i hvert fald ikke det, vi flyttede på landet for.

Lone Plovstrup og Michael Marcher

Sdr. Jernløsevej 41A

Sdr. Jernløse