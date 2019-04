Send til din ven. X Artiklen: Hvad har Venstre tænkt sig at gøre? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad har Venstre tænkt sig at gøre?

Debat Holbæk - 23. april 2019 kl. 12:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedslidning Af Kaare Dybvad, MF (S) Sjællands Storkreds

Venstre har rullet det helt store apparat ud for at sætte Socialdemokratiets forslag om en ret til tidligere folkepension i miskredit. Venstres folketingsmedlemmer, Finansministeriets regne- drenge, arbejdsgiverne og statsministeren selv er sat i sving for at forklare befolkningen, at Socialdemokratiets forslag er helt forfærdeligt. Det skal selvfølgelig stå dem frit for.

Men hvis nu de borgerlige bare et øjeblik ville lægge alle spintricks og valgfiduser til side, så har jeg et ret simpelt spørgsmål:

Hvis ikke I synes om vores forslag til at hjælpe de nedslidte, hvad vil I så selv foreslå? Det er jo så utrolig let at sætte sig med armene over kors og sige, at de andres forslag er rigtig dårligt. Og det er jo også fair nok, at Løkke og co. synes det. Men de mangler at fortælle os, hvad de så selv har tænkt sig at gøre for de nedslidte. Eller om de bare vil lade stå til.

Indtil videre har Venstre leveret absolut ingenting til de nedslidte. Løkke afskaffede efterlønnen. De har skåret Arbejdstilsynet ind til benet. I den her regeringsperiode har Lars Løkke kun talt om pension én gang. Det var, da han ville sætte pensionsalderen yderligere op sammen med De Konservative og Liberal Alliance. Det er jo fint, hvis Lars Løkke lige pludselig har fået en stor interesse for at hjælpe de nedslidte. Men vil du så ikke fortælle, hvad du har tænkt dig at gøre, Lars?