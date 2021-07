Hvad gør I ved vores dejlige Strandpark?

Debat

Tænk at vi i Holbæk har et sted som Strandparken. Jeg går der med glæde hver dag. Masser af liv og her under corona et fristed, som har været benyttet af alle aldre til alle typer aktiviteter. Plænen bruges til boldspil, til komsammen for familier, yoga og meget andet. Om aftenen samles unge mennesker på plænen til hygge. Unge som har været afskåret for socialt samvær i al for lang tid. Dejligt, at vi har sådan et fristed i Holbæk by.