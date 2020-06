Send til din ven. X Artiklen: Husker vi at hylde alle hverdagens helte? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husker vi at hylde alle hverdagens helte?

Debat Holbæk - 02. juni 2020 kl. 19:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona

Af Allan Andersen afdelingsformand 3 F Holbæk-Odsherred

Der er ingen tvivl om, at sygeplejerskerne, lægerne, social- og sundhedsassistenterne fortjener uendeligt meget ros og taknemmelighed. Og lærerne, som pludselig fra den ene dag til den anden skulle omstille sig til en hel ny hverdag, med online undervisning. Der er så mange der fortjener vores respekt og anerkendelse. Men jeg synes, at der er endnu et erhverv, der fortjener at blive fremhævet, nemlig rengøringsassistenterne.

Jørgen Utzon, formand for Servicebranchens arbejdsgiverforening, skriver i et læserbrev: »overset fag redder Danmark.« Det oversete fag er netop rengøringsassistenterne. De mange tusinde danskere, der dagligt holder Danmark ren. Jeg vil gerne melde mig ind i koret; det er nemlig ikke mit indtryk, at det sker ret ofte i deres hverdag, at de for alvor får et tak med på vejen. Det kan der være flere grunde til - ofte har de gjort rent inden, eller efter, dem der bruger lokalet er mødt eller gået. De ses ikke i deres arbejdsdag. Vi husker simpelthen ikke at sætte pris på dem.

I denne Corona-tid er der blevet stillet ekstra store krav til rengøringsassistenterne - den ekstra hygiejne med afspritning og ikke mindst den smittefare, de har været udsat for. De har skulle arbejde mens flere andre erhverv har holdt fri. Deres job har været utroligt vigtigt, ja nærmest altafgørende for, at vi andre har kunne møde sikkert ind på arbejde, kunne tage til lægen, i skole osv.

Hos 3F Holbæk-Odsherred repræsenterer vi både privat- og offentligt ansatte rengøringsassistenter. Derfor er det naturligvis også vigtigt for mig at fremhæve følgende: Hvis rengøringsfaget skal have den respekt, som de i bund og grund fortjener, så er der et aspekt vi skal have i spil: Uddannelse! Hvorfor er det ikke et krav, at man har taget, eller tager de grundlæggende rengøringskurser, herunder hygiejnekurser?

Det koster ikke noget kære arbejdsgivere. Når du er overenskomstdækket, betaler du til uddannelsesfonden - brug den mulighed for at få uddannet de ansatte. Skab respekt for rengøringen og konkurrer på kvalitet og professionelle medarbejdere. På den måde tror jeg rengøringsassistenterne opnår den anerkendelse og respekt de fortjener.