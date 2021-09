Holbæk tilbage til erhvervstoppen

For få år siden lå Holbæk i toppen - blandt de kommuner, der scorede højest på erhvervsklima. For få år siden var det store roser til, hvordan Holbæk servicerer vores lokale erhvervsliv.

Det skal vi gøre noget ved. For Holbæk Kommune kan mere - meget mere. Og det er alvorligt for alle i Holbæk Kommune, når vi ikke servicerer vores virksomheder.

Det er tabte skatteindtægter og dårligere velfærd, hver gang en virksomhed føler sig dårligt behandlet i stedet for at blive hjulpet. Det er tabte indtægter og dårligere velfærd, hver gang en virksomhed placerer en investering et andet sted - eller flytter arbejdspladser væk.

Og vi lykkes med det. Vi har netop fået et flertal med på at fjerne den såkaldte dækningsafgift, som erhvervsdrivende betaler til kommunekassen.

Vi giver Holbæk Kommunes virksomheder lov til at beholde nogle flere af deres egne penge, når vi fjerne dækningsafgiften. Og vi ved, at for hver krone, virksomhederne får lov til at beholde, så har de en krone mere til at udvikle virksomheden og ansætte flere for.