Send til din ven. X Artiklen: Holbæk som uddannelsesby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk som uddannelsesby

Debat Holbæk - 18. oktober 2019 kl. 14:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er ikke særlig længe siden, at regeringen og KL har indgået en økonomiaftale for 2020. Det betyder, at budgetforhandlingerne nu for alvor er i gang i landets kommuner. Det gælder også Holbæk Kommune, hvor borgmesteren arbejder på at indgå et så bredt budgetforlig som mulig.

De forskellige partier i kommunalbestyrelsen har en række ønsker og visioner. Og selvom det går den rigtige vej med økonomien, kan alt ikke opfyldes. Folketingets udmeldte service- og anlægs-ramme sætter loft over, hvad vi kan, selvom vi skulle have pengene.

For Socialdemokratiet er det vigtigt at holde hånden under velfærden og udvikle vores kommune. Derfor er en af vores prioriteter, at der bliver afsat økonomiske midler i forhold til vores ambition at blive en uddannelsesby. Holbæk skal for alvor blive en uddannelses by ved, at vi får tiltrukket flere uddannelser.

Vi er allerede nået i mål med sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen, som i dag er placeret på Anders Larsensvej i Holbæk. Vi har et klart politisk mål og ønske om at udvide Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) og fortsat - politisk som administrativt - arbejde for at tiltrække flere uddannelser til kommunen.

Det er godt, at unge studerende kan tage en uddannelse lokalt, men det gavner i allerhøjeste grad også kommunens udvikling og samarbejdet mellem erhvervslivet og øvrige institutioner.

Hvis vi skal lykkes med denne store og vigtige opgave, skal vi også investere. Vi lægger derfor op til at der investeres i området i 2020 og de følgende år.

Det bliver et helt centralt politisk område, som vi under budgetforhandlingerne vil prioritere midler til. Og heldigvis er der andre partier, der deler vores holdning.

På vegne af den socialdemokratiske gruppe

Lars Roost Dinesen

KB-medlem og gruppeformand (S)

Holbæk Kommune