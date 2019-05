Holbæk kan komme i front - uden at naboer bliver generet

Debat Klimaet er heldigvis øverst på dagsordenen hos mange danskere, hvilket blandt andet ses tydeligt i de igangværende valgkampe. Og den dagsorden, som betyder så meget for Danmark og resten af verden, har Holbæk Kommune en god mulighed for at komme i front på. Og det vil vi gerne hjælpe til med ved at opføre et moderne biogasanlæg nær Snævre, som vil kunne opvarme mere end 10.000 husstande med grøn og CO2-neutral gas og reducere Holbæk Kommunes CO2-udledning med mere end 10 pct.

Biogasproduktion er cirkulær økonomi i sin reneste form. Her bliver madaffald, husdyrgødning og affald fra industrien gennem dette anlæg til grøn gas, som bliver en nøglefaktor i kampen for at gøre flyrejser klimaneutrale, ligesom LEGO-klodser kan produceres CO2-neutralt med grøn gas. For blot at nævne få af mange eksempler. Biogas er indiskutabelt en vigtig del af Danmarks grønne omstilling, hvilket et enigt og bredt flertal i Folketinget støtter.

I stedet har en del af debatten handlet om, hvorvidt det - måske - kommende biogasanlæg lugter. Det har vi lyttet til. Og vi har ingen problemer med at love, at et biogasanlæg i Holbæk Kommune ikke kommer til at lugte. Derfor er vi helt med på, at det bliver et vilkår for biogasanlægget, at grænsen for lugt kommer helt ned på 2 LE ved bymæssig bebyggelse - langt under gældende lov som er 5 LE - altså har vi ingen problemer med at love, at vores anlæg i Holbæk Kommune ikke kommer til at lugte. I forvejen har vi ikke problemer med lugt på vores 9 nuværende anlæg - vi har ikke modtaget en retmæssig kommunal klage i hele 2017 og 2018 - og i Holbæk vil vi for at imødekomme bekymring foretage ekstra tiltag som ekstra kulfilter, højere skorsten og etablering af gastæt membran. Derudover vil vi i samarbejde med kommunen foretage fire ekstraordinære årlige kontrolmålinger, så der hele tiden bliver fulgt op på, at vi selvfølgelig lever op til vores løfter.