Holbæk Sygehus har brug for flere en-sensgstuer i fremtiden

Debat Holbæk - 04. maj 2021 kl. 13:28 Kontakt redaktionen

Med tiden ændrer sundhedsvæsenet sig, og det samme gælder patienterne og deres behov. De, der bliver indlagt, indlægges kun, hvis man virkelig er alvorligt syg, og de af os der har prøvet at være indlagt ved også, at dette ikke er den bedste oplevelse i livet. Men kan vi så gøre noget for at gøre indlæggelsen til en bedre oplevelse?

Udover høj faglighed og dygtige medarbejdere, så er privatlivet, når man er i en sårbar situation, for mange rigtig vigtigt.

Som det er nu, vil man på flere sygehuse i regionen risikere at skulle ligge på en flersengs stue. Men er man alvorligt syg, og har brug for hvile, pleje og mulighed for fortrolige samtaler, så er dette ikke altid optimalt.

Indenfor de næste få år vil der være etableret en-sengsstuer på Region Sjællands sygehuse undtagen i Holbæk, hvor sygehuset efter den oprindelig plan først vil stå færdig med en-sengsstuer i 2030.

I Radikale Venstre og Venstre er vi derfor rigtig glade for, at vi i budget 2021 fik sikret, at der nu kommer 25 flere et-sengs stuer på Holbæk Sygehus i den tilbygning, som nu er under opførelse.

Og samtidig har vi i budget 2021 sat 15 mio. af til en plan for udvikling af Holbæk Sygehus med dertil hørende bygningsmasse, så vi står parat til at bygge, herunder etablere en-sengsstuer, hvis der gives mulighed i anlægsloftet før 2024, som det ellers oprindeligt er aftalt.

Covid19 har vist, hvor vigtigt det er, at vores sygehusenheder er bedre rustet også bygningsmæssigt til at håndtere en sundhedsmæssig krise, herunder en-sengsstuer.

Vi tror, at det er, hvad patienterne har behov for i fremtiden, og vi ønsker, at Holbæk Sygehus også er fremtidens sygehus.

Anne Møller Ronex (R)

Camilla Hove Lund (V)

Regionsmedlemmer

Region Sjælland